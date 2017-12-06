Rainbow Six Siege’de yeni sezon heyecanı!

Bu yılın son güncellemesi White Noise, 3 yeni operatörle ve yeni bir haritayla bizlerle.

Beklediğimizden bile daha başarılı olan ve aradan geçen zamanda oyuncu kitlesini de korumayı başaran R6 Siege, yeni sezonda da dersini iyi çalışmışa benziyor.

Ne demiştik, yeni bir harita geliyor. Haritamız G. Kore’de yer alan uzun bir kule. Oyunun bağlantı hataları da çözülmüş gibi gözüküyor ki zaten önceki sezonlarda da bu konuda hayli fazla geliştirme görmüştük. Ancak oyundaki en büyük sıkıntı, fazlasıyla teknik bir yapım olduğundan yeni başlayan oyuncular için işkence olması. Oyunu uzun zamandır oynayan kişiler haritaların her ince ayrıntısına kadar bilirken, yeni başlayan bir oyuncu için rank’lerin belirleneceği zamana kadar hayli sıkıntılı geçiyor oyun.

Oyuna 3 yeni operatör eklendi ve bu operatörlerin oldukça iyi gözüktüğünü söylemek gerekiyor.

Dokkaebi(Saldırı)G. Kore:

Güney Kore operatörü olan bu karakter rakip oyuncuları ödemeli bir şekilde arıyor. Şaka bir yana, rakip oyuncuların telefonunu arayabildiğimiz bir özelliğe sahip. Eğer rakip oyuncu yakınınızdaysa onu duyabiliyorsunuz ve yerini tespit ediyorsunuz. Siz kapatana kadar da telefon çalmaya devam ediyor. Telefonları aradığımızda kameraları da izleme olanağına sahip oluyoruz.

Vigil(Savunma)G. Kore:

Bu karakterin özelliği ise savunmada oldukça işinize yarayacak türden. özelliğini açtığınız zaman rakip takımın droneları sizi göremiyor ve yerinizi tespit edemiyorlar.

Zofia(Saldırı)/Polonya:

Bu karaktere sanki biraz şanslı diyebiliriz. Özelliği şu, tıpkı Ash gibi bir bombaatara sahibiz. Karakterin silahları da oldukça kullanışlı ve güçlü olduğu için ilk anlardan itibaren favoriniz olabilir.

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