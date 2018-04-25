SADES ve Bongiovi Acoustics’ten ileri seviye oyuncu kulaklıkları

Geçtiğimiz aylarda Türkiye pazarına güçlü bir giriş yapan oyuncu ekipmanları üreticisi SADES, her seviye ve ihtiyaca uygun olarak piyasaya sürdüğü oyuncu kulaklıklarıyla öne çıkıyor.

Üst segment kulaklıklarında Realtek ve Bongiovi Acoustics gibi önemli ses teknolojisi geliştiricileriyle birlikte çalışan SADES’in Türkiye’de satışa sunduğu amiral gemisi modelleri Spellond Pro ve Knight Pro’nun çarpıcı özelliklerini siz oyunseverler için derledik.

SADES Spellond Pro ile tüm sesleri hissedin

SADES’in profesyonellere yönelik oyuncu kulaklığı Spellond Pro, dünyaca ünlü profesyonel oyuncular tarafından kullanılan ve üst seviye bir oyuncu kulaklığında aranan tüm özelliklere sahip özel bir ürün. SADES Spellond Pro, kendine has köşeli tasarımı ve yüksek malzeme kalitesiyle, görsel olarak diğer marka ve modeller arasından kolayca ayrılıyor. SADES, Spellond modelinde ses teknolojileri uzmanı Bonigiovi Acoustics ile birlikte çalışmış. Bonigiovi Acoustics’in sağladığı DPS teknolojisi, oyundaki tüm sesleri derinlemesine hissetmenize olanak sağlıyor.

SADES Spellond Pro’nun diğer başlıca özellikleri şöyle:

*Single Player ve Multiplayer için farklı modlar

*Ergonomik kullanım

*Güçlü titreşim geri bildirimleri

*MEME mikrofon

Markanın en üst seviye iki kulaklığından biri olan Spellond Pro, tüm ihtiyaçlara cevap verebilen bir model, ama seçeneğiniz bununla kalmıyor, SADES Knight Pro da bir o kadar ilginizi çekecek.

SADES Knight Pro ile güçlü tasarım ve üstün ses teknolojisi

SADES’in en son teknolojileri kullanarak ürettiği amiral gemisi modeli SADES Knight Pro, iyi tasarım, üstün ses teknolojisi ve rahat kullanımı bir arada kusursuz bir şekilde sunmayı başaran profesyonel bir oyuncu kulaklığı. Dünyaca ünlü gamer’ların da tercih ettiği SADES Knight Pro da Bongiovi Acoustics’in DPS ses teknolojisini kullanıyor. SADES’in diğer üst seviye modellerinde olduğu gibi single player ve multiplayer modları bulunan kulaklık, en iyi oyun deneyimini arayanlar için ideal bir tercih.

SADES Knight Pro’nun diğer özellikleri şöyle:

*Hafızalı sünger yastıklar

*Gürültü engelleyici mikrofon

*Kablo üzerinde kolay kullanım butonları

*LED ışıklı tasarım

SADES, zengin ürün gamı ile oyuncuların farklı ihtiyaçlarına güçlü bir şekilde cevap vermeye devam edecek gibi görünüyor.

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