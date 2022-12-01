Victoria 3’ün satışları yarım milyonu geride bıraktı!

Paradox Interactive’in büyük beğeni toplayan strateji-simülasyon oyunu Victoria 3, piyasaya çıktığı 25 Ekim‘den bu yana 500.000 adet satarak Paradox tarihindeki en başarılı çıkışlardan birine sahip oldu. Oyunda aynı zamanda bir çok kapsamlı güncelleme gerçekleşecek ve bu güncellemeler oyuna daha fazla tarihsel deneyim, daha fazla diplomatik seçenek ve daha iyi askeri planlama ekleyecek.

The Game Awards etkinliğinde “En İyi Sim/Strateji” oyununa aday gösterilen Victoria 3, hızlı teknolojik yeniliklerin, sosyal dönüşümün ve politik devrimin yaşandığı 1836 ile 1936 yılları arasındaki dünyanın sandbox bir simülasyonudur. Tüm dünya nüfusunun ve kaynaklarının detaylı tasviri zengin bir alternatif tarih kaynağı sunuyor ve bu tarihler artık yüzbinlerce oyuncu tarafından yazılıyor. The Game Awards etkinliğinde Victoria 3’ü desteklemek isteyen oyuncular bu linkten oy kullanabilirler.

Victoria 3 geliştirme ekibi kısa bir süre önce, mevcut oyuncu bilgilerinde çok talep gören bazı değişiklikler ve Diplomatik Oyunlarda potansiyel müttefikleri etkilemenin yeni yolları da dahil olmak üzere oyun iyileştirmeleri ve güncellemeleri için yol haritasını yayınladı.

Paradox Development Studio‘nun Victoria 3 Oyun Direktörü Martin Anward, “Victoria 3’ün bu yıl gerçekleşecek olan The Game Awards’ta aday gösterildiğini görmek kariyerimizi belirleyen bir an ve bu başarıyı oyuncularımızla paylaşmaktan daha mutlu olamazdık,” diyerek düşüncelerini belirtiyor ve ekliyor, “Oyuncularımız tüm bu olanları mümkün kıldı ve bu sadece başlangıç. Victoria 3’ü desteklemeye kararlıyız ve oyuna daha fazla içerik eklemeye devam edeceğiz.”

Geçtiğimiz ay boyunca Victoria 3 oyuncuları dünyalarını birçok farklı şekilde ortaya koydular.

Peki neler yaptılar?

-500.000 kopya satıldı ve toplam 14.623.631 saat oynandı. (Bu 1669 yıllık oyun süresine eşit.)

-187 milyon teknoloji araştırıldı.

-380.335 kez yeni ülkeler oluşturuldu.

-126.263 Süveyş Kanalı inşa edildi.

-39.982 Eyfel Kulesi inşa edildi.

-Almanya 98.082 kez birleştirildi.

-Trans-Sibirya Demiryolu 18.471 kez inşa edildi.

-Trans-Continental Demiryolu 45.614 kez inşa edildi.

-Prusya haritada 83 kez sarıya döndü.