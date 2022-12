Spotify, Türkiye’deki oyun konsollarında en çok dinlenen şarkıları açıkladı!

Spotify’ın artık hayatımızın parçası haline gelen “Yılın Özeti” dosyalarında, oyunculara dair detaylar da belli oldu.

Buna göre Türkiye’deki oyun konsollarında (PlayStation ve Xbox) en fazla dinlenen sanatçılar, şarkılar ve podcastler de genel liste ile kıyaslandığında ciddi anlamda farklılıklar gösteriyor. Zirveye yaklaştıkça bu farklar azalmasına rağmen eldeki data, konsol sahibi oyuncuların müzik zevki konusunda yapılmış en keyifli istatistiklerin bazılarına ev sahipliği yapmakta.

Hepiniz kendi listenizi gördünüz, story olarak paylaştınız zaten, lafı fazla uzatmadan sizleri “oyunculara ait” Yılın Özeti istatistikleri ile başbaşa bırakalım.

Spotify 2022 Yılın Özeti (Wrapped)

2022’de Türkiye’de oyun konsollarında en çok dinlenen sanatçılar

1. UZI

2. cakal

3. Lvbel C5

4. Ezhel

5. Batuflex

6. Reckol

7. Motive

8. XXXTENTACION

9. Sefo

10. Eminem

2022’de Türkiye’de oyun konsollarında en çok dinlenen şarkılar

1. cakal – İmdat

2. UZI – PAPARAZZI

3. UZI – ARASAN DA

4. Lvbel C5 – 10 NUMARA

5. Lvbel C5 – GELMEZSEN GELME

6. cakal – Lütfen

7. Güneş – Suçlarımdan Biri

8. Arcane, Imagine Dragons, JID, League of Legends – Enemy (with JID) – from the series Arcane League of Legends

9. Tom Odell – Another Love

10. UZI – CINDY

2022’de Türkiye’de oyun konsollarında en çok dinlenen albümler

1. UZI – Kan

2. cakal – Paradoks

3. UZI – EL CHAVO

4. Lvbel C5 – C5MODE

5. Reckol – Özlüce Trap Boys

6. Motive – 22

7. Güneş – Atlantis

8. Lil Nas X – MONTERO

9. XXXTANTACION – 17

10. No.1 – Kron1k

2022’de Türkiye’de oyun konsollarında en çok dinlenen podcast’ler

1. Meksika Açmazı

2. O Tarz Mı?

3. Ortamlarda Satılacak Bilgi

4. Mesut Süre ile Rabarba

5. Barış Özcan ile 111 Hz

6. Biraz Konuşabilir miyiz?

7. Podcastia Maceraları – Bir RPG Yayını!

8. Reddit Zone

9. N’aaptın

10. KALT’ın Podcast’i