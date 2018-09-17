Honor Play artık satışta!

Genç ve trendy akıllı telefon markası Honor tarafından oyun tutkunları için özel olarak geliştirilen Honor Play, Türkiye’de de satışa sunuldu. Türkiye’deki ilk oyuncu telefonu olan Honor Play, bugünden itibaren Türkiye’nin lider e-ticaret platformu Hepsiburada üzerinden lansmana özel olarak 2.799TL fiyat etiketi ile piyasaya sürülecek.

Lansmanı yapılan Honor Play için Honor, sektörün önde gelen oyunları PUBG Corp. ve GAMELOFT ile stratejik ortaklıklar gerçekleştirdiğini duyurmuştu. Honor Play’in benzeri görülmemiş hızı ve performansı, gelişmiş grafik kalitesi ve genişletilmiş pil ömrü ve heyecan verici bir dizi oyun deneyimi ile mobil oyun endüstrisinde devrim yaratan PUBG Mobile ve Asfalt 9: Legends ile bir araya geliyor.

Acayip Hızlı, Acayip Akıllı

Performans sınırlarını zorlayan Honor Play, yüksek hızlı ve 8 çekirdekli Kirin 970 işlemcisinden güç alıyor. 6.3 inç 1080 x 2340 piksel çözünürlük sunan devasa bir ekran, 8 çekirdekli Kirin 970 işlemci, EMUI 8.1 arayüzü, Android 8.1 işletim sistemi, oyunlarda üstün performans sunan GPU Turbo teknolojisi, AI 4D Smart Shock, AI 3D surround ses teknolojilerine sahip olan Honor Play, 16 + 2 MP çözünürlük sunan yapay zeka destekli dual kamerası ile her türlü beklentiyi rahatlıkla karşılıyor.

Şimdi oyun zamanı

Mobil oyun tutkunları için özel olarak geliştirilen Honor Play, oyunlarda yüksek performans optimizasyonu sunan GPU Turbo özelliği, gerçek zamanlı görüntü ve ses tanıma teknolojisi SmartShock 4D, Histen 3D ses teknolojisi ile oyuncular için ultra geniş 3D ses desteği, Gaming Suite ile herkes için profesyonel bir oyun deneyimi ile ‘şimdi oyun zamanı’ diyor. Oyuncuların hızlı ve akıllı takım arkadaşı olacak Honor Play, oyunlardaki deneyimi üst düzey hale getirmek için özel olarak tasarlandı.

SmartShock ile 4D oyun deneyimi

Honor Play’de bulunan SmartShok teknolojisi yapay zeka AI desteği ile oyunlarda gerçek zamanlı görüntü ve ses tanıma özelliği sayesinde yaklaşan düşman ve silah ateşi yönüne göre 30 farklı senaryoda titreşim sunuyor. Benzer şekilde oyunlarda tetiği çekerken geri tepme hissini de veren titreşim özelliği olan 4D AI SmartShock ve oyun içi bildirim ve 30 farklı oyun senaryoları ile 10 mod ve silah seçeneklerini kapsıyor. Bu 4D oyun deneyimi hali hazırda popüler Battle Royale oyunu PUBG’de kullanılabiliyor. Önümüzdeki günlerde gelecek bir güncelleme ile daha fazla oyunda 4D deneyimi sunulacak.

GPU Turbo desteği

GPU Turbo, bir donanım yazılımı entegre grafik işleme hızlandırma teknolojisi ve oyunlarda üst düzey performans sağlamak üzere geliştirildi. Alt katman sistemindeki geleneksel grafik işleme çerçevesini yeniden yapılandırır ve kullanıcı deneyimini büyük ölçüde geliştirir. Grafik işleme alanında keşif ve birikimden sonra, Huawei ve Honor, grafik işleme verimliliğini yüzde 60 oranında iyileştirme ve SoC (System on Chip) enerji tüketimini yüzde 30 oranında azaltarak, sınırlarını aşan bir teknolojik yenilikler gerçekleştirdi. Akıllı telefon performansı ve enerji tüketimi arasındaki dengeyi sağlar. Ayrıca Honor cihazları, daha fazla işleme yeteneği ile mobil oyun uygulaması HDR (Yüksek Dinamik Aralık) görüntülemeyi desteklemese bile, GPU Turbo ile olağanüstü grafik kalitesi elde eder.

AI 3D Surround Ses

Honor Play, Histen 3D ses teknolojisi ile oyuncular için ultra geniş bir 3D ses alanı sunuyor. Bu sanal surround ses, üç modda sinematik bir deneyim sunar: Yakın, ön ve geniş. Bu yeni teknoloji hem stereo kulaklık hem de 3D stereo efektli kulaklıklar tarafından destekleniyor. Yapay zeka yani AI destekli 3D surround ses teknolojisi şu anda PUBG ve Mobile Legends oyunlarında kullanılabiliyor.

Oyunlara özel ekran koruması

Telefonun özellikleri arasında oyunlara özel bir ekran koruması da bulunuyor. Nano-kompozit yüzeyli ve anti-reflektif kaplamaya sahip profesyonel ekran koruması, daha yumuşak bir oyun deneyimi için cam ekranın korunmasını ve başparmak üzerindeki stresi hafifletiyor. Film yüzeyi, nanometre seviyesinde mikro tanecik ve pürüzsüz bir yüzeyle kaplandığı için dokunma işlemlerine hızlı bir şekilde cevap verebiliyor. Kaplama, ışığın yansımasını etkili bir şekilde azaltır ve göz yorgunluğunu hafifletmek için ekran yansımalarını azaltır. Sadece 0,13 mm’lik ve yine son derece esnek ve dayanıklı olan film, Honor Play’e çizilmelere karşı ekstra koruma sağlar. Honor Play için özelleştirilmiş olan film, toza ve kire karşı da dayanıklıdır.

Gaming Suite

Gaming Suite ve Kirin 970 yongası, üstün bir oyun deneyimi sunuyor. Bu yeni özellik sayesinde Suite’e eklenecek oyunları seçebilir, yüksek performans modunu açabilir, bazı sanal düğmelerin çalışmasını engelleyebilir ve kesinti olmadan oyun oynayabilmek için bildirimleri engelleyebilirsiniz. Gaming Suite, oyun içi görüntüleri kaydetmek için, oyuncu ekran kaydı, ekran görüntüsü ve paylaşma gibi kullanışlı kısayol araçlarına sahiptir. Böylece oyuncular oyunu durdurmadan önemli anlarını yakalayabilirler.

Yapay zeka destekli kamera

Honor Play’in 16 MP + 2 MP çift mercekli yapay zekalı kamerası, Kirin 970 platformundaki NPU (yapay sinir ağı ünitesi) ile geliştirildi. Bu teknoloji sayesinde 22 kategorideki 500’den fazla senaryoyu gerçek zamanlı olarak tanıyabiliyor. Kameranın gördüğü nesnelerin dış hatlarını belirleyebilen kamera, gökyüzü, bitkiler, insanlar ya da bir şelaleyi dahi tanıyarak, kadrajdaki konumlarını anında belirleyebiliyor. Bu özellik sektörde bir ilk olan Semantik Görüntü Segmentasyon teknolojisi ile çalışıyor ve Honor Play, tek bir görüntüde yer alan birden çok nesneyi tanıyabiliyor.

Telefonun ön kamerası da AI desteğine sahip ve 16 MP çözünürlük sunuyor. Bu kamera da fotoğraflara ek birçok efekt vermeyi sağlayan muhteşem 3D Portre Işıklandırması özelliğini barındırıyor.

Gelişmiş donanım özellikleri

Honor Play 4 GB RAM, 64 GB depolama, 6.3 inç fullview 2340 x 1080 piksel çözünürlüklü ekran, Android 8.1 Oreo işletim sistemi, EMUI 8.2 arayüzü, Kirin 970 çipset, microSD bellek kartı yuvası, 4K 30 fps video kayıt, parmak izi okuyucu, 3750 mAh pil,yekpare metal gövde gibi özelliklerle sınıfının ötesinde bir performans sunuyor.

Honor Play Teknik Özellikleri

6.3 inç fullview 2340 x 1080 piksel ekran

19.5:9 ekran/gövde oranı

2.5D kıvrımlı tasarım

Yekpare metal gövde

EMUI 8.2.0 Arayüzü (Android 8.1)

Huawei Kirin 970 10nm, octa-core işlemci (4 x Cortex A73 2.36 GHz + 4 x Cortex A53 1.8 GHz)

ROM: 64 GB

RAM: 4GB

256 GB’a kadar destekleyen microSD bellek kartı yuvası

Deniz Mavisi ve Geceyarısı Siyahı renk seçenekleri

GPU Turbo özelliği

4D Smart Shock ile gelişmiş oyun deneyimi

AI 3D Surround ses deneyimi

3,750mAh pil: Ağır kullanımda 1.5 gün pil ömrü

3G: 23 saate kadar kullanım

Bekleme süresi: 16 güne kadar

Yapay zeka destekli AI 16MP + 2MP arka kamera, f/2.2 diyafram + f/2.4 diyafram, 220 kategoride 500’den fazla senaryoyu gerçek zamanlı tanıyabilme, 3D Portre Işıklandırması

16MP ön kamera, f/2.0 diyafram, AI Portre Modu, 3D Portre Işıklandırması

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