HUAWEI MateBook D 14, estetik tasarımı, yenilikçi teknolojisi ve sunduğu akıllı deneyimiyle Huawei PC ürünlerinin DNA’sını devam ettiriyor. Genç tüketiciler için tasarlanan en yeni 14 inçlik HUAWEI dizüstü bilgisayar, HUAWEI Share özelliğiyle oyun ve multimedyadan okul ve iş ihtiyaçlarına kadar, birçok ihtiyacı sorunsuz bir şekilde karşılayan, devrim niteliğinde bir platformlar arası deneyim sunuyor. Hafif kasa, HUAWEI FullView Ekran, güçlü performans ve şık tasarımının yanı sıra bir dizi yeni özelliğe sahip HUAWEI MateBook D 14, teknoloji meraklısı gençleri için ideal bir seçenek.

İnce çerçeve tasarımları

Tasarımda mükemmellik ilkesini her ürününde sürdüren HUAWEI, yenilikçi FullView ekran teknolojisini ultra ince çerçeve tasarımıyla entegre ederek, akıllı telefon teknolojisindeki tecrübe ve uzmanlığını bu kategoriye de yansıtıyor. MateBook ailesinin geri kalanıyla uyumlu olarak HUAWEI MateBook D 14, HUAWEI FullView Ekran ile birlikte geliyor. Yalnızca 4,8 mm kalınlığında ultra ince çerçeve ekranıyla MateBook 14, yüzde 84 ekran / gövde oranı sağlıyor. Daha ince çerçeveler ve gömme kamera gibi geliştirmelerle HUAWEI MateBook D 14, yalnızca 322,5 x 214,8 x 15,9 mm boyutlarına sahip. Parlama önleyici 14 inç 16: 9 IPS paneliyle dikkat çeken seri, Full HD (1920 × 1080) çözünürlük ve 178 dereceye kadar gövde açıklığı sunuyor. Ayrıca HUAWEI MateBook D 14, daha iyi göz koruması sağlayan, TÜV Rheinland sertifikalı, düşük mavi ışık emisyonuna sahip.

Güçlü işlemci, sağlam performans

Genç tüketiciler bilgisayarlarını sadece çalışmalarına izin veren bir araç olarak değil, aynı zamanda eğlenmelerine de izin veren bir platform olarak görüyorlar. Bu noktada HUAWEI MateBook D 14, yüksek düzeyde kararlılık ve güvenilirliği korurken güçlü bir performans sunmak için AMD Ryzen işlemci ile güçlendirilmiştir. 8 GB çift kanallı DDR4 belleğe sahip HUAWEI MateBook D 14, önemli bir hız avantajına imza atıyor. SSD ve SSD + HDD seçenekleri ise ek depolama alanı ihtiyacı olan kullanıcılar için farklı seçenekler olarak sunuluyor. HUAWEI MateBook D 14, soğutma ve pil ömründe de dikkat çeken özelliklere sahip. Ürün, soğutma için HUAWEI Shark Fin Fan 2.0 gelişmiş soğutma sisteminin yeni sürümünü içeriyor. Bu sayede cihazın soğutma ve güç verimliliği artırılıyor.

Tek şarjla 9.5 saate kadar 1080p video izlemek mümkün

HUAWEI MateBook D 14, 56Wh yüksek kapasiteli piliyle, tek bir şarjla 9.5 saate kadar 1080p video izlemeyi mümkün kılıyor. Bu pil, kullanıcıların pil konusunda endişelenmeden dizüstü bilgisayarlarını hareket halindeyken özgürce kullanmalarını sağlıyor. HUAWEI MateBook D 14, 65W USB-C şarj cihazı ile geliyor. Cihaz aynı zamanda ısı dengesini korumak amacıyla, ısı miktarı belli bir eşiği geçtiğinde şarj işlemini otomatik olarak durduran aşırı ısınma korumasına sahip.

Akıllı bağlantı kolaylaştı

En yeni HUAWEI MateBook D Serisi, yeni bir Huawei Share özellikleri seti sunuyor. Bu yeni özelliklerle, HUAWEI MateBook ve akıllı telefonlarla daha kolay iletişim kuran arayüz, sürükle bırak özelliğiyle beraber, akıllı telefona kaydedilmiş içeriği doğrudan dizüstü bilgisayarda görüntülemeyi de sağlıyor. Dizüstü bilgisayara bağlı çevre birimlerinin, akıllı telefonlarda gezinti için de kullanılabildiği sistem, cihazlar arası geçiş yapmaksızın, mobil uygulamalara sorunsuz erişim sağlıyor.

AMD Ryzen işlemcili Huawei MateBook D 14, Mistik Gümüş rengiyle 1 Nisan itibariyle 4,999 TL tavsiye edilen satış fiyatıyla kullanıcılarla buluşacak. Huawei Online Mağazası üzerinden yapılacak alışverişlerde ise, MateBook D 14 satın alan kullanıcılar 1 TL farkla Huawei FreeBuds 3 sahibi de olabiliyorlar. Satın almak için: https://shop.huawei.com/tr/product/huawei-matebook-d14