Hunt: Showdown artık resmi olarak Türkçe!

2.2 güncellemesi ile birlikte; yeni silahlar, oyun içi geliştirmeler ve Türkçe Dil desteği oyuncular ile buluşuyor

Crytek’in erken erişimdeki ses getiren yeni oyunu Hunt: Showdown için yeni bir güncelleme yayınlandı. 2.2 güncellemesi ile birlikte birçok yeni içerik, yeni silah, ekipman ve geliştirmeler oyuna eklendi. Steam Koleksiyon Kartlarının ve yeni bir raporlama sisteminin eklendiği güncelleme ile oyuna gelen en önemli yenilik ise Resmi Türkçe Dil Desteği oldu.

Crysis serisi ile oyunlarını Türkçe oynama imkânı sunan Crytek, bu geleneği Hunt: Showdown ile devam ettiriyor. Düzenli olarak güncellenen ve geliştirilen Hunt: Showdown, 2.2. ve sonrasında yayınlanacak güncellemelerle genişleyen içeriğini Türkçe olarak oyunculara sunacak.

Oyuncular Türkçe dil seçeneğini aktif hale getirmek için, ilk olarak Steam Kütüphanelerindeki Hunt: Showdown (Test Server)’a sağ tuşla tıklayıp “Özellikler” bölümüne ulaşmalarının ardından, “Dil” sekmesinden Türkçeyi seçebilirler.

Güncelleme ile eklenen yeni silah ve ekipmanların yanında Hunt: Showdown sahiplerinin Steam hesaplarını daha fazla kişiselleştirebilmesi için oyuna 6 adet Steam Koleksiyon Kartı eklendi. Ayrıca yeni raporlama sistemi ile oyuncular hile yaptıklarından şüphelendikleri kişileri raporlayabilecekler.

Ayrıca oyun hakkındaki en güncel haberler, içerikler, etkinlikler, ödüllü yarışmalar ve sadece Türk Hunt: Showdown oyuncularına özel sürprizler için Hunt: Showdown Türkiye Resmi Facebook sayfasını da takip edebilirsiniz.

Türkiye Resmi Facebook Sayfası: https://www.facebook.com/huntshowdownturkiye

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