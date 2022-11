LEVEL #305 (Kasım-Aralık) bayilerde!

Bu sefer sizi biraz beklettik (kapak konusu sebebiyle) ama derginiz nihayet hafta içinde sizlerle buluşacak.

Bu ayın kapağı uzun süredir merakla beklediğimiz, erkenden oynama şansı edindiğimiz ve Yılın Oyunu ödülününün iki favorisinden birisi olan God of War: Ragnarök. Kratos ve Atreus’un saygılı ama fırtınalı ilişkisi yeni bir boyut kazanırken biz de size detaylı bir inceleme hazırladık.

Sadece bu kadar mı, hayır? LEVEL #305 son yılların en “dolu” ayından nasibini aldı ve derginiz adeta bir All-Star takımı maiyetinde oyunlarla sizleri bekliyor olacak. Street Fighter 6 betasından Wo Long demo izlenimlerine, Call of Duty: MW2’den A Plague Tale: Requiem’e, FIFA 23’ten Gotham Knights’a kadar onlarca oyunu derginizde bulabileceksiniz.

Posterlerde ise God of War: Ragnarök ve sizlerin oylarıyla seçilen Call of Duty: Modern Warfare 2 var.

LEVEL Dergi İçeriği

#305

İLK BAKIŞ

Street Fighter 6

Wo Long: Fallen Dynasty

Moonbreakers

Marauders

Manor Lords

Forever Skies

Against the Storm

Warlander

Cats and the Other Lives

DOSYA KONUSU

State of Play

RÖPORTAJ

Riot Games – Erdinç İyikul

Wraith Esports – Yiğit Mandıroğlu

İNCELEME

God of War: Ragnarok

Call of Duty: Modern Warfare II

FIFA 23

A Plague Tale: Requiem

Uncharted: Hırsızlar Mirası Koleksiyonu (PC)

Scorn

Grounded

Gotham Knights

Splatoon 3

Return to Monkey Island

F1 Manager 2022

NBA 2K23

Mario & Rabbid: Sparks of Hope

Steelrising

Victoria 3

Saints Row

Overwatch 2

LEGO Bricktales

Metal Hellsinger

Dragon Ball: The Breakers

Prodeus

Dakar Desert Rally

Midnight Fight Express

Destroy All Humans! 2: Reprobed

Serial Cleaners

JoJo’s Bizarre Adventure: All-Star Battle R

Thymesia

Valkyrie Elysium

No More Heroes 3

Forgive Me Father

Wayward Strand

TMNT: The Cowabunga Collection

Construction Simulator

Endling: Extinction is Forever

Hob’s Barrow

Tinykin

Again and Again

AYRICA

Board Game Talk

BUG Game Lab

Donanım İncelemeleri

Figürcünün Seyir Defteri

Hala Oynanır mı? -Painkiller-

Kare

Kültür Sanat

Mobil İncelemeler

Otaku chan!

PhD

POSTERLER

God of War: Ragnarök

Call of Duty: Modern Warfare II