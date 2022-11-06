LEVEL #305 (Kasım-Aralık) bayilerde!

Bu sefer sizi biraz beklettik (kapak konusu sebebiyle) ama derginiz nihayet hafta içinde sizlerle buluşacak.
Bu ayın kapağı uzun süredir merakla beklediğimiz, erkenden oynama şansı edindiğimiz ve Yılın Oyunu ödülününün iki favorisinden birisi olan God of War: Ragnarök. Kratos ve Atreus’un saygılı ama fırtınalı ilişkisi yeni bir boyut kazanırken biz de size detaylı bir inceleme hazırladık.
Sadece bu kadar mı, hayır? LEVEL #305 son yılların en “dolu” ayından nasibini aldı ve derginiz adeta bir All-Star takımı maiyetinde oyunlarla sizleri bekliyor olacak. Street Fighter 6 betasından Wo Long demo izlenimlerine, Call of Duty: MW2’den A Plague Tale: Requiem’e, FIFA 23’ten Gotham Knights’a kadar onlarca oyunu derginizde bulabileceksiniz.
Posterlerde ise God of War: Ragnarök ve sizlerin oylarıyla seçilen Call of Duty: Modern Warfare 2 var.
LEVEL Dergi İçeriği
#305
İLK BAKIŞ
Street Fighter 6
Wo Long: Fallen Dynasty
Moonbreakers
Marauders
Manor Lords
Forever Skies
Against the Storm
Warlander
Cats and the Other Lives
DOSYA KONUSU
State of Play
RÖPORTAJ
Riot Games – Erdinç İyikul
Wraith Esports – Yiğit Mandıroğlu
İNCELEME
God of War: Ragnarok
Call of Duty: Modern Warfare II
FIFA 23
A Plague Tale: Requiem
Uncharted: Hırsızlar Mirası Koleksiyonu (PC)
Scorn
Grounded
Gotham Knights
Splatoon 3
Return to Monkey Island
F1 Manager 2022
NBA 2K23
Mario & Rabbid: Sparks of Hope
Steelrising
Victoria 3
Saints Row
Overwatch 2
LEGO Bricktales
Metal Hellsinger
Dragon Ball: The Breakers
Prodeus
Dakar Desert Rally
Midnight Fight Express
Destroy All Humans! 2: Reprobed
Serial Cleaners
JoJo’s Bizarre Adventure: All-Star Battle R
Thymesia
Valkyrie Elysium
No More Heroes 3
Forgive Me Father
Wayward Strand
TMNT: The Cowabunga Collection
Construction Simulator
Endling: Extinction is Forever
Hob’s Barrow
Tinykin
Again and Again
AYRICA
Board Game Talk
BUG Game Lab
Donanım İncelemeleri
Figürcünün Seyir Defteri
Hala Oynanır mı? -Painkiller-
Kare
Kültür Sanat
Mobil İncelemeler
Otaku chan!
PhD
POSTERLER
God of War: Ragnarök
Call of Duty: Modern Warfare II