LEVEL #307 (Nisan-Mayıs) bayilerde!

Hiç bitmeyecekmiş gibi gelen bir aranın ardından derginiz LEVEL, tüm Türkiye’de bayilerde!

Bu ayın kapağına yetiştirmeyi başardığımız oyun, dergicek bayıldığımız Resident Evil 4 Remake oldu. Capcom, Resident Evil 3: Nemesis’in remake’inde neleri yanlış yaptığına iyi çalışınca, ortaya da çok lezzetli bir yirmi saat çıkmış. Maalesef posterler çok önce gönderildiği için yetiştiremedik ama sözümüz olsun.

Bunun dışında geçen ayın diğer önemli konusu PlayStation VR 2 oldu. Ülkemiz için fiyatı hiç de ucuz sayılmasa da sahip olduğu özellikler göz önüne alındığında ultra rekabetçi olan PSVR2’yi uzun uzun denedik ve merak ettiklerinizi bir dosya konusunda sizlerle buluşturduk.

Bunun dışında derginin içeriği All-Star kadrosu maiyetinde. Redfall ilk bakışı, Hogwarts Legacy, Dead Space Remake, Company of Heroes 3, Wild Hearts, Octopath Traveler II, Wo Long, Atomic Heart incelemeleri ve nicesi derginizde sizi bekliyor.

Bu ayın posterlerinde ise Hogwarts Legacy ve Dead Space Remake var. İkisini de sizin taleplerinizle seçtik, umuyoruz beğenirsiniz.

Satın almak için: https://dergiburda.com/product/detail/level

LEVEL Dergi İçeriği

#307

İLK BAKIŞ

Redfall

Path of Exile 2

Like a Dragon: Ishin

Kerbal Space Program 2

Ex Natura: Nature Corrupted

ZERO Sievert

DOSYA KONUSU

PlayStation VR2

Oyunlarımıza Ne Oldu?

İNCELEME

Resident Evil 4

Hogwarts Legacy

Dead Space Remake

Company of Heroes 3

Atomic Heart

Wild Hearts

Hi-Fi Rush

Wo Long: Fallen Dynasty

Octopath Traveler II

The Settlers: New Allies

Returnal (PC)

Forspoken

Fire Emblem Engage

One Piece Odyssey

The Chant

Season: A Letter to the Future

Metroid Prime Remastered

Pharaoh: A New Era

Wanted: Dead

Goat Simulator 3

Deliver Us Mars

Scars Above

Osiris: New Dawn

Gungrave G.O.R.E

Perseus: Titan Slayer

The Entropy Centre

Tales of Symphonia Remastered

Power Chord

Hell is Others

Street Fighter Duel

All World

Base of War

Valiant Hearts: Coming Home

Darts of Fury

Flash Party

AYRICA

Board Game Talk

Donanım İncelemeleri

Figürcünün Seyir Defteri

Hala Oynanır mı? -Call of Duty 2-

Kültür Sanat

Mobil İncelemeler

Otaku chan!

PhD

Seyyah (Yeni)

POSTERLER

Dead Space Remake

Hogwarts Legacy