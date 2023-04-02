LEVEL #307 (Nisan-Mayıs) bayilerde!

Hiç bitmeyecekmiş gibi gelen bir aranın ardından derginiz LEVEL, tüm Türkiye’de bayilerde!
Bu ayın kapağına yetiştirmeyi başardığımız oyun, dergicek bayıldığımız Resident Evil 4 Remake oldu. Capcom, Resident Evil 3: Nemesis’in remake’inde neleri yanlış yaptığına iyi çalışınca, ortaya da çok lezzetli bir yirmi saat çıkmış. Maalesef posterler çok önce gönderildiği için yetiştiremedik ama sözümüz olsun.
Bunun dışında geçen ayın diğer önemli konusu PlayStation VR 2 oldu. Ülkemiz için fiyatı hiç de ucuz sayılmasa da sahip olduğu özellikler göz önüne alındığında ultra rekabetçi olan PSVR2’yi uzun uzun denedik ve merak ettiklerinizi bir dosya konusunda sizlerle buluşturduk.
Bunun dışında derginin içeriği All-Star kadrosu maiyetinde. Redfall ilk bakışı, Hogwarts Legacy, Dead Space Remake, Company of Heroes 3, Wild Hearts, Octopath Traveler II, Wo Long, Atomic Heart incelemeleri ve nicesi derginizde sizi bekliyor.
Bu ayın posterlerinde ise Hogwarts Legacy ve Dead Space Remake var. İkisini de sizin taleplerinizle seçtik, umuyoruz beğenirsiniz.
Satın almak için: https://dergiburda.com/product/detail/level
LEVEL Dergi İçeriği
#307
İLK BAKIŞ
Redfall
Path of Exile 2
Like a Dragon: Ishin
Kerbal Space Program 2
Ex Natura: Nature Corrupted
ZERO Sievert
DOSYA KONUSU
PlayStation VR2
Oyunlarımıza Ne Oldu?
İNCELEME
Resident Evil 4
Hogwarts Legacy
Dead Space Remake
Company of Heroes 3
Atomic Heart
Wild Hearts
Hi-Fi Rush
Wo Long: Fallen Dynasty
Octopath Traveler II
The Settlers: New Allies
Returnal (PC)
Forspoken
Fire Emblem Engage
One Piece Odyssey
The Chant
Season: A Letter to the Future
Metroid Prime Remastered
Pharaoh: A New Era
Wanted: Dead
Goat Simulator 3
Deliver Us Mars
Scars Above
Osiris: New Dawn
Gungrave G.O.R.E
Perseus: Titan Slayer
The Entropy Centre
Tales of Symphonia Remastered
Power Chord
Hell is Others
Street Fighter Duel
All World
Base of War
Valiant Hearts: Coming Home
Darts of Fury
Flash Party
AYRICA
Board Game Talk
Donanım İncelemeleri
Figürcünün Seyir Defteri
Hala Oynanır mı? -Call of Duty 2-
Kültür Sanat
Mobil İncelemeler
Otaku chan!
PhD
Seyyah (Yeni)
POSTERLER
Dead Space Remake
Hogwarts Legacy
3 Yorum Eklenmiş Tartışmaya katıl
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anon
3 weeks ago |
Re4 posteri niye yok?
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Leon
3 weeks ago |
Hocam resident evil 4 remake posteri de olsaydi keske
-
LEVEL
3 weeks ago |
Gelecek, yetişmedi. :)