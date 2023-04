War Thunder, Türk Ordusunun cesaretini kısa bir filmle onurlandırdı!

Gaijin Entertainment, ödüllü uluslararası bir hit olan popüler çevrimiçi askeri aksiyon War Thunder için yeni yerel içeriğini duyurdu. Oyun, yeni bir kısa filmi; “Moments of Valor: Türkiye” ve Türk hava ile kara kuvvetleri tarafından kullanılan tanklara, savaş uçaklarına ve helikopterlere odaklanan yeni oyun içi içeriği içeriyor. Bu hamle, Türk oyuncuların son teknoloji T129 ATAK helikopterleri gibi Türk askeri araçlarına olan ilgilerini sergilemelerine ve gidermelerine olanak tanıyacak.

700 binden fazla Türk oyuncu şimdiden War Thunder’ı oynadı ve uluslararası War Thunder topluluğunun önemli bir parçası oldular. Gaijin Entertainment, aşklarını ve tutkularını kutlamak için War Thunder oyun motorunu kullanarak “Moments of Valor: Türkiye” adlı yeni bir kısa film hazırladı. Bu film, Türk askeri personelinin cesaretini onurlandırıyor ve Türk mühendislerinin askeri havacılık dünyasına katkılarını vurgularken, War Thunder’ın oyunculara sunduğu oynayış deneyiminin özünü de gözler önüne seriyor.

Ayrıca Türk T129 ATAK helikopterleri oyun mağazasında geçici olarak kullanıma sunulurken, Leopard 2A4 tanklarının ve F-5 savaş uçaklarının premium versiyonları Türk ordusu kamuflajlarına kavuştu. Bu seçenekler, Türk oyuncuların araçlarını daha da kişiselleştirmelerine ve milli gururlarını sergilemelerine olanak tanıyacak. T129 ATAK helikopteri, A129 Mangusta’nın yerli olarak tasarlanıp üretilen çeşididir ve taarruz, silahlı keşif, hassas vuruş ve derin taarruz görevleri için optimize edilmiştir. Nisan 2014’te Türkiye’de hizmete girdi ve o zamandan beri Filipin Hava Kuvvetleri tarafından da aktif görev alıyor.

Gaijin Entertainment CEO’su Anton Yudintsev, “Gaijin’de her ülkedeki oyuncularımızı önemsiyor ve onların ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz” dedi. “Türk oyuncularımızla ilişkilerimizi güçlendirmeyi ve onlara yeni ve heyecan verici içerikler sunmayı umuyoruz.”

War Thunder ücretsiz bir oyun, ancak çeşitli oyun içi içerikler Gaijin aracılığıyla kullanıma sunulur. Banka ve kredi kartları, banka havaleleri, mobil ödemeler, ön ödemeli kartlar ve daha fazlası dahil olmak üzere her türlü ödeme seçeneğini destekleyen çevrim içi mağazası oldukça zengindir. Gaijin Entertainment, Türk oyuncuların War Thunder’dan keyif almasını kolaylaştırmak ve fiyatları daha uygun ve öngörülebilir kılmak için Gaijin’de bölgesel Türkiye fiyatlandırmasını da tanıttı. Uluslararası oyuncular arasından, bölgesel fiyatlara geçiş, oyun içi öğelerin çoğunu ABD veya AB’ye kıyasla Türk oyuncular için yaklaşık olarak iki kat daha ucuz hale getirecek. Yeni fiyatlar halihazırda mağazada mevcut. Şu anda PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One ve Xbox Series X|S’de Türkçe dahil 18 dilde mevcut. Oyun, dünya çapında 70 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanıyor ve bir pan-Avrupa oyun şirketi olan Gaijin Entertainment’ın Macaristan’daki genel merkezinde geliştirildi.