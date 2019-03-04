LEVEL’dan 6 adet Apex Legends Founder’s Pack hediye!

Bir anda ortaya çıkıp önceki hayatlarımızı sorgulatan Apex Legends’ın LEVEL kapağını süslediği bu sayıyı, bir hediye maratonu ile kutlamak istedik.
Electronic Arts’ın da katkılarıyla 30€ değerindeki Founder’s Pack’ten toplamda 6 adet (3 PC, 2 PS4, 1 XONE) hediye ediyoruz! Kazanmak için aşağıdaki adımları yerine getirmeniz yeterli.
1. LEVEL’ın Instagram hesabını takip edin, bu iletiyi beğenin ve 1 arkadaşınızı etiketleyin.
2. Yorum kısmına hangi versiyonu istediğinizi şu tagleri kullanarak belirtin: PC #apexpc PS4 #apexps4 XONE #apexone
Kazananlar 7 Mart Perşembe günü açıklanacak, herkese bol şans! #level #leveldergisi #oyun #oyundergisi #apexlegends