LEVEL’dan 6 adet Apex Legends Founder’s Pack hediye!

Gönderen - - Genel, Haber , , , , ,
0

Bir anda ortaya çıkıp önceki hayatlarımızı sorgulatan Apex Legends’ın LEVEL kapağını süslediği bu sayıyı, bir hediye maratonu ile kutlamak istedik.

Electronic Arts’ın da katkılarıyla 30€ değerindeki Founder’s Pack’ten toplamda 6 adet (3 PC, 2 PS4, 1 XONE) hediye ediyoruz! Kazanmak için aşağıdaki adımları yerine getirmeniz yeterli.

1. LEVEL’ın Instagram hesabını takip edin, bu iletiyi beğenin ve 1 arkadaşınızı etiketleyin.
2. Yorum kısmına hangi versiyonu istediğinizi şu tagleri kullanarak belirtin: PC #apexpc PS4 #apexps4 XONE #apexone

Kazananlar 7 Mart Perşembe günü açıklanacak, herkese bol şans! #level #leveldergisi #oyun #oyundergisi #apexlegends

Henüz yorum yok.

Yorum Yapın

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

LEVELONLINE

Burası Türkiye'nin en çok satan oyun dergisi LEVEL'ın web sitesi... Site, dergiden bağımsız bir yapıya sahip. Yani site içeriği ayrı, dergi içeriği ayrı...

Her gün onlarca; haber, özel haber, inceleme ve makale yazıyoruz. Her gün güncelleniyoruz. Birçok son dakika haberi de cabası... Tüm bunları Türkiye'nin en tecrübeli oyun editörleri yapıyor.

SON HABERLER

TWITTER

LEVEL’dan 6 adet Apex Legends Founder’s Pack hediye! Detaylar linkte! https://t.co/3uPihmLn4p https://t.co/KrI2UlDIFb
@ekrembugraa Dağıtım bilgisi istedik, cevap geldiği gibi yazacağız. :)

Flickr