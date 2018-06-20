Türkiye’nin ilk canlı mobil yarışması: Hadi

Günde iki kez canlı yayınlanan yarışma; 12 soruyu doğru cevaplayan herkese gerçek para ödülü vadediyor. Binlerce kişinin aynı anda canlı oynadığı yarışmanın sunuculuk koltuğundaysa başarılı oyuncu Müge Boz oturuyor.

Hadi, 17 Haziran günü ise yeni bir rekora imza attı; 50 bin kişi aynı anda 6.000 TL ödül için yarıştı. Canlı yayında, aynı anda 12 soruyu çözmek için heyecanlı bir yarışa giren oyunculardan yedisi, 6.000 TL’lik ödülü paylaştı.

İlk kez Türkiye’de bir mobil uygulamada elli bin kişi aynı anda, canlı mobil yarışmada bir ödül için yarıştı.

Hadi’nin bir diğer önemli özelliğiyse, bu teknolojik alt yapıyı eğlenceli bir performansla birleştirmesi. Yarışmacılar Müge Boz’un akıcı anlatımıyla bilgilerini test ederken aynı zamanda telefon ekranından deneyimlerini anlık olarak diğer yarışmacılarla paylaşabiliyorlar. Chat özelliğiyle aynı zamanda dev bir sohbet ekranına dönüşen yarışma; her anlamda Türkiye’de ilk olma özelliğini taşıyor.

Hadi, yayınlandığı günden itibaren hem Appstore hem de GooglePlay‘de üst sıralardaki yerini korumaya devam ediyor. İndirilme rekorları kıran uygulama, “cepte televizyon” akımının temsilcisi olmaya aday.

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