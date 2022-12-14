Monster Pusat Clutch İncelemesi

Monster’ın bu topraklardan son yıllarda çıkan en parlak firmalardan birisi olduğuna şüphe yok. Her yeni seriyle beraber kalitesini bir üst noktaya taşıyan, Türkiye ile sınırlı kalmayıp yurt dışına da açılan firma, üçüncü nesil kontrolcüsü Pusat Clutch ile bize oldukça güzel bir sürpriz yaptı.

Daha önce hatırlayacaksınız, Pusat Pro kontrolcüsünü incelemiş ve fiyat performans açısından oldukça başarılı bulmuştuk, elbette başta malzeme kalitesi olmak üzere geliştirilmesi gereken yönleri de vardı. Monster tüm bu eksiklere oldukça iyi çalışmış, öyle ki kutusundan çıkarttığınızda Pusat Clutch’ın gözünüze ilk çarpan özelliği harika malzeme kalitesi oluyor. Hafif pürüzlü yüzeyi, 700mAh batarya sebebiyle biraz daha ağır olsa da Xbox kontrolcüsünün tasarım anlayışını benimsemesi ve 2.4Ghz alıcısını kendi üstünde taşıyabilmesi ile ilk saniyeden olumlu izlenim yaratan bir ürün vardı karşımızda.



Tasarım ve genel detaylar

Burada hemen bir detay ekleyeyim, ürün internet şubesinde gözüktüğünün aksine parlak siyah / cart yeşil renklerde değil, aksine mat siyah ve son derece tatlı bir yeşil tonu seçenekleriyle satılıyor. Beni oldukça şaşırtan bir detay oldu zira aşağıdaki fotoğraflarda görebileceğiniz gibi stüdyo fotoğraflarındaki yeşil tonu oldukça iddialı, keskin, herkesin beğenmeyeceği bir ton. Oysa kutudan çıkan şeker yeşili tonu hem ürünün kalitesini gösteriyor hem de gözleri yormuyor.

Kutu içeriği konusunda da dikkat çekici detaylar var, başta değiştirilebilir D-Pad olmak üzere. Kutuda daire şeklindeki D-Pad’in yanında klasik, + şeklinde yedeği de mevcut. Yerlerine iyi oturuyorlar lakin + şeklindeki D-Pad’i yerinden çıkartmak için biraz zorlamanız gerekiyor. Işıklandırması çok hoş gözüken (pil tüketmesin diye ışıkları kapatabiliyorsunuz) aksiyon tuşlarının sertliği rakipleri seviyesinde, analog kollar ise biraz sert ve bıraktığınızda kendilerini sertçe topluyorlar. Üstlerindeki lastiğin kolay kolay eskiyip çıkacağını sanmıyorum, en azından bir aylık kullanım sonucu aldığım izlenim dayanıklı gözüktüğü yönünde. Tabii bu aylar sonra, uzun kullanımla anlaşılabilecek bir detay.

Pusat Clutch hem Bluetooth hem de harici alıcısı üzerinden 2.4Ghz bağlantı kullanabilen bir kontrolcü. PC (X-Input 2.4Ghz + BT), Switch (BT) ve Android (2.4Ghz + BT) desteklenen platformlar ancak Android’de titreşim desteklenmiyor. Titreşim ve hareket sensörünün de işini oldukça iyi yaptığını, bir DualSense seviyesine yaklaşamasa da geleneksel kontrolcülerle kıyaslandığında hayli ikna edici bir titreşim performansına sahip.





Dökümantasyon sorunları

Bu noktada ürünün ufak ama üstünde durulması gereken bir dökümantasyon eksikliği var. Şöyle ki, Android ve Switch’e bağlarken en ufak bir problem yaşamıyorsunuz lakin PC tarafında biraz daha detaylı bir kullanım kılavuzu girdisine ihtiyaç var. Ürünü Y+Home tuşuyla kolaylıkla Bluetooth üzerinden bilgisayarınıza bağlamanız mümkün lakin ilk defa 2.4Ghz ile bağlayacaksınız, parmaklarınızın biraz dans etmesi gerekiyor. Pusat Clutch, Home tuşuna basarak açtığınızda önce Android (kırmızı renk ışık) modunda bağlanmaya çalışıyor. Kullanım kılavuzunun aksine, kırmızı yanıp sönmeye başladıktan sonra Back + Start tuşlarına basmanız da ürünün PC 2.4Ghz bağlantısı için yeterli olmuyor. 2.4Ghz bağlantı kurabilmek için Home tuşuna basıp kontrolcüyü açtıktan “hemen sonra” Back+Start tuşlarına aynı anda basmanız ve Mavi ışık yanıp sönene ve kontrolcü titreyene kadar buna devam etmeniz gerekiyor. Sonrasında PC üzerinden 2.4Ghz X-Input bağlantısı kurabilir ve kontrolcü destekleyen her oyunda, Steam üzerinden tanıtmanıza bile gerek kalmadan Pusat Clutch’ı kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi çalışmasında hiçbir sorun yok, sadece dökümantasyonun elden geçirilmesi yeterli olacaktır.





Teknik özellikler

Bu ufak sorunu geçtikten sonra devam edelim. Tetikler efendim, alttaki tetikler (RT + LT) potansiyometre özelliğine sahip olduğundan frene az basma, gazı kökleme gibi detayları ekranınıza olması gerektiği gibi yansıtıyor. Switch Pro kontrolcüsünün aksine tetik kisvesinde normal düğmeler değil bunlar, farklı kuvvet uyguladığınızda farklı bir sonuca ulaşıyorsunuz. Yine de tetiklerin de geleneksel bir tarzı benimsediğini söyleyeyim de bir DualSense performansı beklemeyin.

Peki, pil ömrü nasıl? 700mAh’lık batarya USB-C kablo ile şarj edilebiliyor ve 12 saati bulan bir bekleme dayanımına sahip. Ben sürekli oyunda 7 saatlik oynama süresine ulaşabildim ki beklentimi karşıladı diyebilirim. Bu arada dökümantasyonda belirtilmemiş ama Pusat Clutch’ı PC’de kablo ile bağlayarak da kullanmanız mümkün.

Pusat Clutch’ın ortadaki Monster logosuna basarak, belli oyunlarda aktive edebileceğiniz “Turbo” özelliğini ise macro ve benzeri naneleri hiç sevmediğimden deneme şansım olmadı.

Son sözler

Peki oyunun Android desteği nasıl? Sorunsuz bir şekilde bağlandığını yukarıda belirtmiştim. Destekleyen tüm oyunlarda (şu sıralarda betada olan bir oyun hariç) sorunsuz kullanabildim ve bunun için kutudan çıkan telefon tutma aparatına da teşekkür etmem gerekiyor. Telefonunuz oldukça rahat oturuyor (hemen her telefon sığacaktır) ve böyle kullanmak istemediğinizde de telefon için masada sabit duran bir desteğe dönüşebiliyor. Pusat Clutch’ın üzerinde herhangi bir kulaklık yuvası ise bulunmuyor. Eksiklik mi? Belki bazıları için, kendi adıma kullandığım çok sayılıdır dahili 3.5mm jakları.

Son sözlere gelirsek, elbette her ürünü fiyatıyla ve sizden bu fiyatı talep ederken sunabildikleriyle değerlendirmek gerekiyor. Pusat Clutch’ın 899 TL’lik liste fiyatı bile sunduğu özellikler dahilinde oldukça rekabetçiyken, üstüne yapılan indirimler ile 650-700 TL civarına kadar düştü ki bu fiyat, cidden bedava bu ürün için, özellikle de bu ekonomi şartlarında. Haliyle, Monster’ın yeni kontrolcüsü hakkında oldukça iyi şeyler söylemek mümkün, son derece rekabetçi bir ürün olmuş.

Kürşat Zaman

NOT: 85



+Son derece başarılı malzeme ve işçilik kalitesi. Multiplatform. Fiyat / performans oranı yüksek. Telefon tutma aparatı ve zengin kutu içeriği.

-Dökümantasyon eksik, bu da tecrübesiz kullanıcıların sorun yaşamasına neden olabilir.