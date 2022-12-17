Gaming.Gen.TR’den dev “Influencer” gecesi!

”Oyuncuların Doğru Adresi” mottosu ile faaliyet gösteren Gaming.Gen.TR, bünyesinde bulunan partner sosyal medya fenomenleri ile 2022 yılının değerlendirme yemeğini Ataşehir’de lüks bir mekânda gerçekleştirdi.

Türkiye’nin en büyük hazır sistem üreticilerinden biri ve TFF eMilli Takımları resmi sponsoru olan Gaming.Gen.TR, 11 Eylül 2020 tarihinde kullanıcılara web sitesi üzerinden hizmet vermeye başlamış olup, 18 Mart 2022 tarihinde de İstanbul Ümraniye’de oyuncu bilgisayarları, bileşenleri ve oyuncu ekipmanları odaklı premium mağazasının açılışını yapmıştır.

Verilen davette Tuğkan ”Elraenn” Gönültaş, Mete ”EasterGamersTV” Özbey, Elanur Pat, Anna Deniz Şaylan ve Mert ”RRanee” Yılmaz gibi isimlerin de aralarında bulunduğu toplam 20 sosyal medya fenomeni ile yıl içerisinde düzenlenen etkinlik ve projelerin detayları Gaming.Gen.TR ekibi tarafından fenomenlere aktarıldı.



2023 yılında gerçekleşmesi planlanan yeni projelerin, sponsorlukların ve gerçekleşecek etkinliklerin de müjdesi yine Gaming.Gen.TR ekibi tarafından davetli isimler ile paylaşıldı.

Bahsedilen projelerde Gaming.Gen.TR bünyesinde bulunan sosyal medya fenomenlerini 2022 yılına göre 2023 senesinde daha fazla göz önünde göreceğiz gibi gözüküyor.

Katılım Sağlamış Sosyal Medya Fenomenleri

Tuğkan “Elraenn” Gönültaş,

Mete “EasterGamersTV” Özbey,

Elanur Pat,

Halil Söyletmez,

Mert “RRanee” Yılmaz,

Burak “Holmes” Öztürk,

Tuana Yılmaz,

Burak Yörük,

Anna Deniz Saylan,

Ege Arseven,

Tuna Yurdakul,

Eylül Adıgüzel,

Dost Kayaoğlu,

Sonat Işık,

Ahmet Gezmiş,

Almira Gümüş,

Yiğit Tezcan,

Emre Baltaoğlu,

Ceyhun Balcık,

İrem Öz ve Nur Ergezer

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