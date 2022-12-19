Cooler Master MM310 İncelemesi

Son 15 senede sadece iki farklı bilgisayar kasası eskittiysem ve sonuncusunu da yedi senedir kullandığımı söylersem, bu kasaların üreticisi Cooler Master’ın benim için neden ayrı bir yerde durduğunun kısa bir özetini yapmış olurum sanırım.

Hani sosyal medyada çok güldüğümüz bir meme vardır ya “bu x ürünü üreten mühendisler kovuldu” diye, aynısı Cooler Master’ın ölümsüz kasalarını üretenler için geçerli olmamıştır umarım. “Netekim” Cooler Master kasaları kadar soğutma çözümleriyle, PSU’larıyla ve çevre birimleriyle de kendisine sağlam bir yer edindi geçen yıllarda. Bu sayfalara konuk olan MM310 da kağıt üstündeki minimalist görüntüsüne karşın alt-orta segment içinde değerlendirebileceğimiz, pazarda çok tutulan Razer Viper Mini’nin direkt rakibi olan bir model.

Tasarıma geçmeden önce, bu modelin piyasaya çıkışının bir müddet geciktiğini belirtmek lazım. Aslında yaz başı gibi bekliyorduk ama daha yeni yeni piyasada yayılıyor. Tüm dikkat MM712’nin üstündeyken ve piyasada çok satan bir rakibi varken zor bir göreve soyunan MM310’u gelin detaylıca inceleyelim.

Kendine özgü bir tasarım

MM310 belki Viper Mini’nin direkt rakibi ancak tasarım anlamında tamamen farklı bir yoldan gitmiş. Hangi fareye benziyor derseniz, açıkçası MM310’un direkt olarak andırdığı bir fare yok. Burun kısmı alçak, avuç desteği oldukça yüksek ve arka kısmı da ön kısma göre oldukça geniş. Uygun açıdan baktığınızda wide-body kiti giydirilmiş Porsche 911’i hatırlatan bir şekli var. Aynı şekilde, claw tutuşu tercih edenlerin bayılacağı bir tasarımı var zira yan kısımlar, aşağı doğru indikçe inceliyor. Bu tercih de “kavrama” hissini verme adına oldukça başarılı olmuş. Palm kullananlar da elleri çok küçük değilse rahat edeceklerdir. 125.5 x 71.0 x 40.5 mm’lik boyutlarıyla orta ebatta denilebilir ancak tasarımdaki tercihler sayesinde daha küçükmüş gibi hissettiriyor.

Cooler Master bu modelde tutuşu artıran lastik veya kauçuk destekler kullanmamış. Ben bu zamanla yerinden çıkabilen, aşınabilen desteklerin pek fanı değilim. MM310 da pürüzlü yüzeyi ve 50 gramlık ağırlığı sayesinde (beyaz modeli birkaç gram daha ağır) desteklerin yokluğunu hissettirmiyor.

Fareyi tasarımsal açıdan üst ve alt olarak iki ana bölgeye ayıran tasarım çizgisi, özellikle beyaz modelde çok dikkat çekiyor. Beyaz renkteki üst kısım ve gri renkteki alt kısmın, bu sayfalarda görebileceğiniz hoş bir uyumu var. Siyah model ise birkaç gram ağırlık tasarrufu ve daha mütevazı bir tasarım arayanların ilgisini çekecektir.

Firma bu modelde iki bölge RGB aydınlatma kullanmış. Şeffaf fare tekerleği neredeyse tamamen ışıklandırılmış durumda, tıpkı Asus ROG Keris gibi. Ayrıca arka kısımdaki Cooler Master “çerçevesi” de göze hoş gelen, yormayan bir ışık gösterisi sunuyor bizlere. Buradaki tek problem, fare tekerleğinin parlak aydınlatmasının farenin yan gövdesi ve ana tuşlar arasındaki boşluktan sızarak genel ahengi bozuyor olması.

Genel olarak MM310, özellikle de siyah rengiyle çok dikkat çeken bir fare değil ancak bir miktar creaking sorunu dışında iyi bir malzeme ve işçilik kalitesine sahip.

Oyuncuların sevdiği detaylar

50 gramlık ağırlığı, bu alanda sektör lideri olmasa da en hafif modellerden birisi olduğunu müjdeliyor MM310’un. Bu noktada, keşke Cooler Master “bottom heavy” bir ağırlık dağıtımını değerlendirmeye alsaydı diye düşünmedim değil. Farenin son derece iyi olan, iyi dağıtılmış dengesi 50 gramlık ağırlıkla birleşince bazen elinizden uçup özgürlüğünü kazanmak istiyormuş gibi hissettiriyor. Bunda, gayet derece başarılı bir süzülme hissiyatına sahip PTFE skatezlerin de payı var. MM310, paracord benzeri CM Ultraweave kablosunun da yardımıyla, özellikle speed padleri ve skatezleri seven oyuncular için yorulmadan, kuş gibi süzülerek geçecek saatler vadeden bir fare olmuş. CM Ultraweave gerçekten de esnek, sağa sola takılmayan, başarılı bir kablo, özellikle de bu sınıfta. Böylece, skatezler ve kablo açısından, rakibi Razer Viper Mini’yi geride bırakmayı başarıyor.

Cooler Master nedense bazı modellerinde kullandığı donanımları resmi olarak paylaşmayı sevmeyen bir firma. Sensör konusunda bu anlaşılabilir zira PixArt PAW 3327, “giriş seviyesi plus” diye adlandırabileceğimiz, son derece yeterli performans değerlerine (12000dpi, 30G, 220 IPS, 1000Hz polling rate) rağmen, ayarlanamayan lift off yüksekliği sebebiyle rekabetçi oyuncuları korkutabilen bir sensör. Bu arada 2.4mm’lik (2 CD) lift off yüksekliği çoğu oyuncu için makul, farkı bile hissetmeyebilirsiniz, yani bu problemin muhatabı tamamıyla rekabetçi oyunları sevenler.

Switchler konusunda ise, Cooler Master’ın yerinde olsam avaz avaz Kailh GM4.0 kullandığımı duyururdum. Piyasadaki en iyi “heavy” switch diyebileceğim (79 gram çalışma ağırlığı), 60 milyon tıklama ömürlü bu kırmızı şeytanlar, tactile hissi seven oyuncular için biçilmiş kaftan. Bu seçim aynı zamanda MM310’u daha da ilginç bir fare haline getirmiş zira bu kadar hafif bir farede heavy switch kullanımı çok yaygın bir durum değil. Bileğim bu kadar rahat hareket ederken parmaklarımın zorlanmasına alışmam zaman aldı ama fareyi kullandığım sürede gerçekten keyif aldım.

MM310, simetrik tasarımına rağmen sağ tarafta fonksiyon tuşları olmadığından, solak kullanıcılar için biraz sorun çıkartabilecek bir model. Soldaki fonksiyon tuşlarının ise ergonomisi iyi ancak öndeki tuşta fazlaca “pre-travel / sünger hissiyatı” var. Bu da o “erik gibi kütür kütür” tıklama hissiyatını baltalıyor.

Bu arada CM MasterPlus yazılımına da hakkını teslim etmem gerek. Belki arabirimi başta biraz göz yoruyor ama makrolardan farenizin her türlü ince ayarını yapmaya, oradan bilgisayar donanımlarınızın genel durumlarını izlemeye kadar, yetenek anlamında hiçbir eksiği yok.

Son sözler

Cooler Master acaba piyasada çok tutulan Razer Viper Mini’den daha iyi bir fare yapmış mı? Bu sorunun cevabı bence net şekilde evet.

Ergonomisi, performansı, kaliteli skatezleri, esnek paracord kablosu ve hafifliği ile son derece başarılı bir ürün var karşımızda. Diğer taraftan, MM310’un 630 TL civarındaki fiyatıyla Viper Mini’den 200 TL daha pahalıya satıldığını da söylemem gerekiyor. Bu fark, çok fazla. Elbette bunun sebeplerinden biri MM310’un henüz çok yeni olması ve dağıtım anlamında henüz doygunluğa ulaşamaması. Bu açıdan iki yaşında bir fare ile kafa kafaya ucuzluk yarışına sokmak adil olmayabilir ama potansiyeline ulaşması için fiyat konusunda bir şeylerin yapılmasının sonsuz faydaları olacaktır.

Kürşat Zaman

PUAN: 83

+Son derece hafif, başarılı skatezler, esnek Ultraweave kablo, başarılı malzeme kalitesi. Yetenekli MasterPlus yazılımı

-Fiyatı şu anda rakiplerinden yüksek. Sensörün lift off yüksekliği ayarlanamıyor. Fonksiyon tuşlarında biraz sünger hissiyatı var.