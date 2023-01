Monster’dan hediyelik ürünlerde yılbaşına özel kampanya

Yeni yıla sayılı günler kala pek çok insanı hediye seçme heyecanı sarmış durumda.

Monster Notebook mağazalarında ve web sitesinde yeni yıl haftasına özel üç farklı kampanya kullanıcılara değerli seçenekler sunuyor. Kampanya kapsamında oyuncular için üretilmiş kulaklık, mouse ve monitörün yanı sıra Bluetooth hoparlörler de yılbaşına özel indirimlerle kullanıcıların beğenisine sunuluyor.

Aksesuarlarda kaçırılmayacak fırsatlar

Monster Notebook yılbaşı aksesuar kampanyası kapsamında Pusat marka dört farklı mouse modeli, oyuncu mouse pad hediyesiyle birlikte satılıyor. Hızlı şarj özelliğine sahip Pusat Wall Charger Adaptör satın alımlarında Type-C to Type C ve Type C to Lightning kabloda yüzde 50 indirim fırsatı sunuluyor. Aksesuar kampanyası kapsamında ayrıca seçili kulaklıklarda Gaming Headset Stand, yılbaşına özel yüzde 50 indirimle satılıyor.

Yılbaşına özel oyuncu monitörlerinde indirim fırsatı

Yeni yıla şık ve yüksek kaliteli bir Aryond monitörle girmek isteyenler için de çok özel yeni yıl fırsatları kullanıcıları bekliyor. Oyuncular için olduğu kadar, iş profesyonelleri için de ideal bir çözüm sunan Aryond A27 ve Aryond 32 modeli ekranlarlarda 1.000 TL indirim uygulanıyor.



Müziğin coşkusunu yanında taşı

Yeni yılda müzik keyfini yanında taşımak isteyenler için Bukra’nın çok sevilen Bukra V1 ve Bukra V1 Max model Bluetooth hoparlörleri kaçırılmayacak bir fırsatla sunuluyor. Stereo ve güçlü ses isteyen kullanıcılar için 9 Ocak’a kadar sürecek kampanya ile ikinci Bukra hoparlöre yüzde 30 indirimle sahip olmak mümkün olacak.