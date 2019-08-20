Mount & Blade II: Bannerlord Mart 2020’de oyuncularla buluşuyor

TaleWorlds Entertainment bugün Gamescom’da yaptığı açıklamayla tüm dünyada milyonlarca oyuncunun heyecanla beklediği Mount & Blade II: Bannerlord’un, Mart 2020’de Steam üzerinde erken erişime açılacağını duyurdu.

Türkiye’nin en büyük oyun stüdyolarından biri olan TaleWorlds Entertainment, dünyanın en büyük dijital oyun fuarı olan Gamescom’da, milyonların beklediği oyunu Mount & Blade II: Bannerlord’un tek kişilik hikâye modunu ilk kez basına gösterdi. Ayrıca stüdyo heyecanla beklenen çıkış tarihi hakkında da bilgi verdi. Bannerlord, Mart 2020’de Steam platformu üzerinden erken erişime açılacak!

Bannerlord Mart’ta Sefere Çıkıyor

İlk oyunları Mount & Blade ile erken erişim türünün gelişimine liderlik eden TaleWorlds, Mount & Blade II: Bannerlord ile de benzer bir yol izleyecek. Bannerlord’un yaşayan devasa dünyasını bir an önce oyuncularla buluşturmayı hedefleyen stüdyo, oyunun geliştirme sürecinde oyunculardan gelecek geri bildirimlere büyük önem veriyor. Bannerlord’un her biri diğerinden farklı onlarca şehrine ve oyuncuların etkileşime girebileceği yüzlerce karaktere hayat vermek üzere aralıksız çalışan stüdyo, süreç içerisinde kullanıcılardan gelecek bildirimler ile sorunlardan arınmış, kapsamlı ve bütünlüklü bir oyun deneyimi sunmayı amaçlıyor.

Stüdyo, oyuncuların erken erişimin ilk gününden itibaren Mount & Blade adına yaraşır, benzersiz bir oyun deneyimi yaşayacaklarını belirtiyor. Bannerlord’un oyunculara özgürce dolaşma imkânı sunan devasa büyüklükteki yaşayan dünyası ve beceriye dayalı, stratejik savaş sistemi hem tek kişilik hem de çoklu oyunculu modda yüzlerce saat sürecek bir eğlence vadediyor.

Multi-player Beta Başlıyor

TaleWorlds ayrıca, şu an için kısıtlı bir gruba açık olan çoklu oyunculu Kapalı Beta programını da oyunculara açacağını duyurdu. Fuar süresince oyunun 9 Hol’deki standını ziyaret eden kullanıcılar Bannerlord’un çoklu oyunculu modu deneme şansı elde edecekler. Üstelik demoyu oynayan herkes oyunun çoklu oyunculu Kapalı Beta’sına girme hakkı kazanacak. TaleWorlds Entertainment, Gamescom’a katılma şansı olmayan oyuncuları da unutmamış. İsteyen herkes beta.taleworlds.com adresini ziyaret ederek Kapalı Beta için kayıt olabilecek.