Perdigital.com “Göster Kendini” etkinliği 19-20 Ocak’ta Vodafone Park’ta

Perdigital.com kullanıcıları ile yayıncılarını bir araya getiren “Göster Kendini” etkinliği, 19-20 Ocak 2019 tarihlerinde Vodafone Park’ın içerisinde gerçekleşecek. Sadece Perdigital.com üyelerinin katılabileceği etkinliğe giriş, bir önceki etkinlikte olduğu gibi yine ücretsiz olacak.

19 Ocak 2019 Cumartesi günü yalnızca Wolfteam ve Zula oyunlarının oynanacağı etkinlikte Wolfteam yayıncılarından; Angelbooy, BLoodRappeR, CombatStaR ve Nyks, Zula yayıncılarından ise; Growe, Halil Örenler, Megasound, Muhammet YT ve Rainlox oyunseverlerle buluşacak. Yayıncılarla buluşma ve tanışma imkanına sahip olacak olan oyuncular, bir yandan da yayıncılarla bire bir maç yapma fırsatı yakalayacak.

20 Ocak Pazar günü ise League of Legends, Fortnite ve CS:GO oyunlarının oynanacağı etkinliğe, AlpTV, Alaracle, Alexiahill, BigMomm, Cihad Kiriş, Evenstar, Lakasaba, LoL Pit, Miranda Kerry, Noel Dayı, PBY Kaptan, Senna, Thaldrin, Theokoles ve zeoNNN katılacak.

Ödüllü turnuvalar düzenleniyor

İki gün boyunca saat 10.00’dan 22.00’ye kadar devam edecek etkinlikte ödüllü turnuvalar, saat başı çekilişler, yayıncılar ile katılımcılar arasında maçlar ve çeşitli oyunlar düzenlenecek.

28 Ağustos 2018 tarihinde gerçekleştirdikleri ilk etkinlikte oldukça yoğun bir ilgiyle karşılaştıklarını söyleyen Perdigital.com İş Geliştirme ve Pazarlama Müdürü Serdar Pirnal, “Ağustos ayında gerçekleştirdiğimiz ilk etkinlikte bine yakın kullanıcımızla bir araya geldik. Yine sadece Perdigital.com üyelerinin katılabileceği ve girişlerin ücretsiz olduğu bu ikinci etkinliğimize yaklaşık 3 bin kişinin katılmasını bekliyoruz. Perdigital.com olarak oyunculara her zaman kusursuz bir deneyim yaşatma amacındayız ve bunu sadece sitemiz üzerinden yapılan alışverişlerde değil, etkinliklerimizde de sürdürmek istiyoruz. İkincisini gerçekleştireceğimiz #gösterkendini etkinliğiyle kısa bir aradan sonra tekrardan yayıncılarımız ve kullanıcılarımızla keyifli, oyun dolu iki gün geçirmeyi hedefliyoruz” dedi.

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