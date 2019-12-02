Sony, 29 Kasım tarihinde başlayacak olan Black Friday indirim kampanyasını duyurdu. İndirim dönemi boyunca PlayStation 4 konsol paketleri, PlayStation VR, aksesuarlar ve oyunlar indirimli fiyatlarıyla satışa sunulacak. Black Friday kampanyası çerçevesinde 29 Kasım – 5 Aralık tarihleri arasında PlayStation 4 Pro 1 TB konsol 3099 TL, PlayStation 4 1 TB ve ikinci DualShock 4 bulunan paket 2799 TL, içerisinde PlayStation 4 500 GB ve 3’er oyun bulunan Mega Paket ile Hits paketleri ise 2289 TL fiyat etiketiyle satılacak.

İçerisinde PS VR başlığı, PlayStation Kamera ve PS VR Worlds oyunu bulunan PlayStation VR paketi ise 1889 TL’den satışta olacak. DualShock 4’ler de Black Friday boyunca indirimli ürünler arasında yer alıyor. Mavi, siyah, beyaz ve kırmızı renkleri 5 Aralık tarihine kadar 499 TL yerine 329 TL, diğer renkleri ise 549 TL yerine 369 TL’den satılacak.

29 Kasım – 5 Aralık tarihleri arasında God of War, Detroit: Become Human, Marvel’s Spider-Man ve Days Gone oyunlarında da büyük indirimler oyuncuları bekliyor. Yine aynı tarihlerde PlayStation Hits serisinden The Last of Us Remastered, Bloodborne, Gran Turismo Sport, Uncharted 4: Bir Hırsızın Sonu, Uncharted: Kayıp Miras, Killzone: Shadow Fall ve Infamous Second Son oyunları arasından seçilecek 2 adet PlayStation Hits oyunu 179 TL tek fiyatla satılacak.

Borderlands 3, Red Dead Redemption, The Outer Worlds, NBA 2K20, WWE 2K20, NBA 2K Playgrounds 2 ve Just Cause 4 oyunları da 29 Kasım – 2 Aralık tarihleri arasında büyük indirimlere sahip olacak.

Black Friday kapsamında 29 Kasım – 5 Aralık tarihinde satılacak indirimli konsol ve aksesuarlar listesi:

• PS4 Pro 1 TB 3099 TL*

• PS4 1 TB + ikinci DS4 2799 TL*

• PS4 500 GB Hits Paketi (GT Sport + Uncharted 4 + Horizon Zero Dawn) 2289 TL*

• PS4 500 GB Mega Paket (Detroit + The Last of Us + God of War +

2000 Fortnite V-Buck) 2289 TL*

• PlayStation VR Paketi (PS VR + PS Kamera + PS VR Worlds) 1889 TL*

• DualShock 4 (mavi, siyah, beyaz, kırmızı) 329 TL*

• DualShock 4 (diğer renkler) 369 TL*

Black Friday kampanyası kapsamında 29 Kasım – 5 Aralık tarihleri arasında sunulan indirimli oyunlar:

• Days Gone 299 TL*

• Marvel’s Spider-Man 189 TL*

• God of War 129 TL*

• Detroit: Become Human 129 TL*

29 Kasım – 2 Aralık tarihleri arasında sunulan, dağıtımını Sony Eurasia’nın üstlendiği oyunlar:

• The Outer Worlds (PS4™) 319 TL*

• Borderlands 3 (PS4™) 299 TL*

• NBA 2K20 (PS4™) 279 TL*

• WWE 2K20 (PS4™) 269 TL*

• Red Dead Redemption (PS4™) 199 TL*

• NBA 2K Playgrounds 2 (PS4™) 69 TL*

• Just Cause 4 (PS4™) 149 TL*

Oyuncular, kampanya ürünlerini MediaMarkt, Vatan, Teknosa, OverGame, D&R, Sony Center, Arçelik ve Evkur mağazalarından satın alabilirler.

Kampanya Sayfası: www.playstation.com/tr-tr/campaigns/black-friday/