Playstation’dan büyük “Black Friday” indirimi!

Her yıl sabırsızlıkla beklediğimiz “Black Friday” indirim şöleni yine karışımızda. Playstation Store’da PS Plus üyelerine iki gün önceden başlayan indirimler 24 Kasım’da tüm oyuncuların kullanımına sunulacak. Ayrıca PSN, PS Plus üyelik sisteminde de indirime gitmiş. 12 aylık abonelikte %25 indirimle 134,99 TL’ye düşmüş.

Suratımıza sert bir tokat niteliğinde olan bu indirimlerde öne çıkan oyunları size sunmaya çalıştık.

İşte kaçırmamanız gereken oyunlar;

FIFA 18– 161,40 TL (Icon Edition-230,30 TL, Ronaldo Edition- 185,40 TL)

Assassin’s Creed Origins– 188,30 TL (Deluxe Edition-209,30 TL, Gold Edition-269,25 TL)

Need for Speed Payback– 161,40 TL (Deluxe Edition -185,40 TL)

Grand Theft Auto V– 75,60 TL

Gran Turismo Sport– 109,50 TL (Deluxe Edition- 149,40 TL)

NBA 2K18– 161,40 TL (Legend Edition- 239,40 TL)

Call of Duty: WWII– 215,90 TL (Deluxe Edition- 319,20 TL)

BATTLEFIELD 1 Revolution– 112,00 TL

The Evil Within 2– 104,50 TL

Middle-earth: Shadow of War– 125,40 TL (Gold Edition 230,30 TL)

Destiny 2– 165,10 TL (Deluxe Edition- 286,30 TL)

Horizon Zero Dawn– 94,50 TL

