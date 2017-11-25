Black Mirror yeniden geliyor!

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Günümüzde yeniden ayağa kalkmaya çalışan macera türündeki oyunların en iyi örneklerinden biri olan üç oyunluk Black Mirror serisinin yeni oyunu “Black Mirror” (!) çok yakında çıkıyor. Hasret kaldığımız maceraya hazır olun zira oyun 28 Kasım’da bizlerle.

Gamescom’da duyduğumuzdan bu yana heyecanla beklediğimiz oyunun hikayesi hayli karanlık, bir o kadar da ilgi çekici. Zaten serinin diğer oyunlarını oynayanlar bu tarza aşinalar.

Oyun 28 Kasım’da; PS4, XBOX ve PC/MAC/Linux’a çıkışını yapacak.

Paylaşılan videoya buradan ulaşabilirsiniz.

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