Playstore’dan yaz aylarına özel kampanyalar!

Gönderen - - Genel, Haber , , , , ,
0

Aranızda Steam yaz indirimlerini kaçıranlar varsa hiç üzülmesinler. Playstore’dan Rockstar, 2K, Konami oyunlarına ve daha birçok özel indirime ulaşabilirsiniz.

Yaz aylarında zaman geçirmek ve yeni oyunlar çıkmadan bazı serilerin üzerinden şöyle bir geçmek isteyenlere Playstore gayet güzel kampanyalar düzenliyor. Steam indirimlerini kaçırdıysanız veya aradığınızı bulamadıysanız Playstore indirimlerine bir göz atmanızı tavsiye ediyoruz. İşte kampanyalar:

Rockstar kampanyası:
https://www.playstore.com/kampanya/rkcs7tm

Haftasonu kampanyası:
https://www.playstore.com/kampanya/hftn7tm

2K kampanyası:
https://www.playstore.com/kampanya/2k6t

Bigben Interactive kampanyası:
https://www.playstore.com/kampanya/bg4t

Konami kampanyası:
https://www.playstore.com/kampanya/knm3t

Playstore yaz indirimleri:
https://www.playstore.com/kampanya/ply7t

Henüz yorum yok.

Yorum Yapın

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

LEVELONLINE

Burası Türkiye'nin en çok satan oyun dergisi LEVEL'ın web sitesi... Site, dergiden bağımsız bir yapıya sahip. Yani site içeriği ayrı, dergi içeriği ayrı...

Her gün onlarca; haber, özel haber, inceleme ve makale yazıyoruz. Her gün güncelleniyoruz. Birçok son dakika haberi de cabası... Tüm bunları Türkiye'nin en tecrübeli oyun editörleri yapıyor.

SON HABERLER

TWITTER

Playstore’dan yaz aylarına özel kampanyalar! https://t.co/WFejontCbY https://t.co/0KAwu90Nsj
Biraz Prince of Persia biraz BioShock: City of Brass https://t.co/noPYgXtHbs https://t.co/WYwPf0seCY

Flickr