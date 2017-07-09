Playstore’dan yaz aylarına özel kampanyalar!

Aranızda Steam yaz indirimlerini kaçıranlar varsa hiç üzülmesinler. Playstore’dan Rockstar, 2K, Konami oyunlarına ve daha birçok özel indirime ulaşabilirsiniz.
Yaz aylarında zaman geçirmek ve yeni oyunlar çıkmadan bazı serilerin üzerinden şöyle bir geçmek isteyenlere Playstore gayet güzel kampanyalar düzenliyor. Steam indirimlerini kaçırdıysanız veya aradığınızı bulamadıysanız Playstore indirimlerine bir göz atmanızı tavsiye ediyoruz. İşte kampanyalar:
Rockstar kampanyası:
https://www.playstore.com/kampanya/rkcs7tm
Haftasonu kampanyası:
https://www.playstore.com/kampanya/hftn7tm
2K kampanyası:
https://www.playstore.com/kampanya/2k6t
Bigben Interactive kampanyası:
https://www.playstore.com/kampanya/bg4t
Konami kampanyası:
https://www.playstore.com/kampanya/knm3t
Playstore yaz indirimleri:
https://www.playstore.com/kampanya/ply7t