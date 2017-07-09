Playstore’dan yaz aylarına özel kampanyalar!

LEVEL

ONLINE

Burası Türkiye’nin en çok satan oyun dergisi LEVEL’ın web sitesi… Site, dergiden bağımsız bir yapıya sahip. Yani site içeriği ayrı, dergi içeriği ayrı… Her gün onlarca; haber, özel haber, inceleme ve makale yazıyoruz. Her gün güncelleniyoruz. Birçok son dakika haberi de cabası… Tüm bunları Türkiye’nin en tecrübeli oyun editörleri yapıyor.