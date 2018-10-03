Point Blank PBST şampiyonu belirlendi

PBST Büyük Final Şampiyonu, bizleri Güney Kore’de gerçekleşecek PBIC Turnuvasında temsil edecek takımımız World Judge Esports!

Yarı finalde Keskin Esports Club karşısında galibiyet aldıktan sonra finalde Plan B Gaming ile karşılaşan Word Judge ekibi, uzun süren bir çekişmenin ardından turnuvanın galibi ve 15.000TL değerinde nakit ödülün de sahibi oldu. İkinciliği Plan B Gaming alırken, üçüncü ve dördüncülük Keskin Esports Club ile Azzuro Esports arasında paylaşıldı.

17-18 Kasım’da Güney Kore’de yapılacak PBIC (Point Blank International Championship) 8 ülkeden takımın katılımıyla gerçekleşecek. Ülkeler toplam $100.000 değerinde ödül havuzu için yarışacak ve 1. takım $55.000 değerinde nakit ödülün sahibi olacak.

Tüm turnuva yayınlarında olduğu gibi PBIC heyecanı da PB TV’den takip edilebilecek.

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