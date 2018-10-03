Point Blank PBST şampiyonu belirlendi

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PBST Büyük Final Şampiyonu, bizleri Güney Kore’de gerçekleşecek PBIC Turnuvasında temsil edecek takımımız World Judge Esports!

Yarı finalde Keskin Esports Club karşısında galibiyet aldıktan sonra finalde Plan B Gaming ile karşılaşan Word Judge ekibi, uzun süren bir çekişmenin ardından turnuvanın galibi ve 15.000TL değerinde nakit ödülün de sahibi oldu. İkinciliği Plan B Gaming alırken, üçüncü ve dördüncülük Keskin Esports Club ile Azzuro Esports arasında paylaşıldı.

17-18 Kasım’da Güney Kore’de yapılacak PBIC (Point Blank International Championship) 8 ülkeden takımın katılımıyla gerçekleşecek. Ülkeler toplam $100.000 değerinde ödül havuzu için yarışacak ve 1. takım $55.000 değerinde nakit ödülün sahibi olacak.
Tüm turnuva yayınlarında olduğu gibi PBIC heyecanı da PB TV’den takip edilebilecek.

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