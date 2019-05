Predator Thronos oyuncu kabini Türkiye’de ilk kez Teknosa’da

Acer ve Teknosa’dan oyun dünyasını heyecanlandıracak bir deneyim

Teknoloji devi Acer ve Türkiye’nin öncü teknoloji perakendecisi Teknosa, oyun dünyasına yepyeni bir deneyim sunmak için güçlerini birleştirdi. Oyun deneyimini bambaşka bir boyuta taşıyan ve IFA’da duyurulduğu andan itibaren tüm dünyadaki oyunseverlerin beğenisini kazanan Predator Thronos Oyuncu Kabini Türkiye’de ilk kez Teknosa Cevahir Mağazası’nda oyun severlerle buluşuyor.

Acer EMEA Başkan Yardımcısı Grigory Nizovsky ve Teknosa Tedarik Zinciri Genel Müdür Yardımcısı Doğa Oran’ın ev sahipliğinde yapılan toplantıda Predator Thronos’un yanı sıra sadece Teknosa’da satışa sunulacak yeni Predator ürünleri de tanıtıldı.

Satış fiyatı 149.000 TL olan Predator Thronos, yeni nesil oyuncular için oyun deneyimini yeniden tanımlıyor. 1,5 metre uzunluğunda çelik bir yapıya sahip olan ürün, oyun içindeki etkilere göre titreyen koltuğu ile kullanıcının kendisini oyunun içinde gibi hissetmesini sağlıyor. Ayarlanabilir koltuk; ergonomik oturma bölümü tasarımına, ayak koyma yerine ve 140 derece arkaya yatabilen bir kabine sahip. Üst kısımdaki bölüm üç adet 27 inç Predator oyuncu monitörüne ve bir oyuncu bilgisayarına uygun yer barındırıyor. Predator bilgisayar, üç adet Predator monitör ve aksesuarlarla bir araya geldiğinde, Thronos eşsiz bir oyuncu üssüne dönüşüyor.

Grigory Nizovsky: “Her düzeyden oyuncuya ulaşmak istiyoruz”

Toplantıda, değer yaratma felsefesini her daim ürün stratejisinin merkezine koyduklarını ve oyunculara sundukları çözümlerde de buradan hareket ettiklerini ifade eden Acer EMEA Başkan Yardımcısı Grigory Nizovsky: “Acer olarak her düzeyden oyuncuya ulaşmak, onlara değer katmak istiyoruz. Acer’ın oyuncu ürünleri; Predator markası ve Acer Nitro serisi altındaki monitörler, dizüstü ve masaüstü bilgisayarlarla projektörlere kadar uzanıyor. Geniş ürün gamımız; profesyonel e-sporculardan oyun tutkunlarına ve arada sırada oyun oynayanlara kadar her tür kullanıcıya hitap ediyor. Profesyonel tarafta çeşitli e-spor yarışmaları ve etkinliklerinin resmi ekipman sağlayıcısıyız. Acer, yenilikçi yanı ve Ar-Ge gücüyle de dikkat çeken bir şirket. Özellikle temel teknolojik yeniliklerimiz soğutma teknolojisine odaklanıyor. Bu sayede yüksek performanslı ve güvenilir makineler geliştirebiliyoruz. Birçok ülkede pazar lideri konumundayız. Türkiye’de, ürün hacmini artırma yaklaşımı yerine öncelikle ürünlerimizi bilinir ve çekici kılmayı hedefliyoruz. Oyuncu ürünlerimizle de ilgili kitleye ulaşmak üzere çalışmalarımızı özenle sürdürüyoruz. Marka değeri, ekibinin profesyonelliği ve mağaza konumlarının sağladığı stratejik avantaj sayesinde Teknosa, bu hedefimize ulaşmamıza yardımcı oluyor” dedi.

Teknosa Tedarik Zinciri Genel Müdür Yardımcısı Doğa Oran ise şöyle konuştu: “Türkiye’de oyun dünyasının ve e-sporun yanında duran ilk markalar arasındayız. Yeni “Büyüksün, Büyük Oyna” kampanyamızla da e-spora dair farkındalığı artırmak istiyoruz. Oyun pazarının büyümesinde en önemli etken teknolojinin gelişimi. Teknosa olarak, oyun kategorisinde en yeni ve en ileri teknoloji ürünlerinin ana adresi olurken, oyun ekosistemine doğru noktalarda katkımızı artırmayı hedefliyoruz. Bu amaçla, mağazalarımızda marka ve ürün çeşitliliğimizi artırıyor, deneyimi zenginleştiriyor, sahadaki arkadaşlarımıza bu konuda online ve offline eğitimler veriyoruz. Tek bir önceliğimiz var. O da oyunseverlerin gerçekten faydalanabileceği hizmetleri geliştirmek, fark yaratan deneyimler yaşatmak. Bu konuda bizimle aynı anlayışı paylaşan iş ortağımız Acer ile Predator Thronos Oyuncu Kabinini ve yeni Predator ürünlerini Türkiye’de ilk kez ve sadece Teknosa’da oyunseverlerle buluşturacağız. Türkiye’deki tüm oyun meraklılarını eşsiz bir deneyim yaşamak için Teknosa Cevahir mağazasına bekliyoruz.”

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor…