Razer Mamba yetmez diyenler için Mamba Elite geliyor!

Razer Mamba Elite kablolu oyuncu faresi Mamba ekibinin en yeni üyesi olarak karşımıza çıkıyor.

Mamba Tournament Editon’ın selefi olarak raflara gelmeye hazırlanan Elite Razer 5G Advanced Optical Sensor teknolojisi ile 16.000 DPI’a çıkma imkanı sağlıyor.

Razer DeathAddder Elite ve RazerTM Mechanical Mouse Switches’dabn alışık olduğumuz bu teknoloji Omron ile birlikte çalışarak üretildiği için aynı zamanda 50 milyon tıklamaya kadar da dayanıklılık sunuyor.

Ergonomik tasarım; geliştirilmiş dokulu yan kısımlar ve 20 kişiselleştirilebilir RGB aydınlatması gibi ek özellikleri ile Mamba Elite sizlere en üstün oyun performansının yanında atmosfer ve kişiselleştirme özgürlüğü de sunuyor.

Ürün Razer.com üzerinden tüm dünyada satışa sunulmuş durumda, fiyatı ise 90 dolar veya 100 euro.

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