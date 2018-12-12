Razer Raiju Ultimate’i test ettik!

Gamepadler ilk oyun konsollarından beri hayatımızda ve bugün hem PlayStation, hem Xbox hem de Switch için bizzat konsolun kendi yapımcıları tarafından üretilmiş çok kaliteli oyun kontrolcüleri var. Hatta hatırlayacaksınız, Microsoft bunun bir adım önüne geçti ve Xbox One için tasarladığı Xbox Elite Controller ile daha fazla kişiselleştirme, daha fazla kalite, daha yoğun bir oyun deneyimi ve elbette komşuda olmayan bir gamepad isteyen oyunculara hitap etti. Razer’ın Raiju Ultimate modeli de direkt olarak üst seviye kontrol hissi talep eden, keyfine düşkün ve hali vakti yerinde oyuncuları hedefleyen bir ürün.

Hem kablolu hem kablosuz kullanılabilen ve PC desteğine de sahip olan Raiju Ultimate’ı elinize aldığınız anda ilk fark edeceğiniz, aslında PS4 için tasarlanmış bir ürün olsa da fena halde Xbox gamepadleri andırdığı. Hemen ardından fark edeceğiniz ise ürünün standart bir DualShock’a göre çok daha ağır olduğu. Gerçekten de 370 gramlık ağırlığıyla DualShock 4’ü (210 gram) neredeyse ikiye katlayan Raiju Ultimate hiç de hantal bir his bırakmıyor. Uzun kullanımlarda bile son derece rahat hissettiren ürünün tüm üst kaplaması deri hissi veren yumuşak bir plastikten yapılmış ve ürünün trigger tuşları da metalden. Raiju Ultimate’in dijital ve analog tuşları değiştirilebiliyor. Analog kollarda içbükey kaplama sevmeyenler için bir de dışbükey kaplama bulunurken, D-Pad tarafında da dört ayrı tuş seçeneği yanında tam bir + şekli oluşturan ikinci bir seçenek var. Mıknatıslı olan bu tuşlar istendiğinde kolaylıkla çıkartılabiliyor, üstelik kaza eseri eliniz çarptı diye yerlerinden çıkmayacak kadar da iyi oturuyorlar. Standart X,O… fonksiyon tuşları ilk başta yadırgayıp sonra çok beğendiğimiz mekanik bir sese sahip.

Ürünün en önemli özelliği standart tuşlara ek olarak Raiju App üzerinden programlayabileceğiniz dört adet çok fonksiyonlu tuşa sahip olması. İlk ikisi tetik tuşlarının arasında, tam olarak işaret parmak uçlarınızın ucunun ulaştığı yerde olan bu tuşların ikinci seti de Raiju Ultimate’in alt kısmında yer alıyor ve basması -beklenenin aksine- hayli kolay. Ayrıca FPS oyunlarında tepki süresini düşürmek için tetik tuşları kilitlenebiliyor ve bir anda stroğu olmayan bir düğmeye dönüşüyor.

Raiju Ultimate henüz ülkemizde satışa çıkmadı ancak 200 euroluk yurt dışı fiyatını düşünürsek 1000 TL’nin üzerinde bir fiyata sahip olacak gibi gözüküyor. Pek çok küçük ama muhteşem özelliği, çok yüksek işçilik ve malzeme kalitesi ve Razer Chroma desteğini de eklediğimizde karşımızda son derece “Premium” bir ürün var, elbette tercih oyunculara ait.

NOT: Gamepad sebebi net açıklanmayan bir durumdan ötürü -Windows altında bile olsa- Microsoft oyunlarında çalışmıyor. Forza Horizon 4 ve Forza Motorsport 7 dahil.

Kürşat Zaman

KARAR

ARTI

Çok yüksek malzeme ve işçilik kalitesi, uzun şarj ömrü, PC desteği, dört adet çok fonksiyonlu tuş, kilitlenebilen tetik tuşları, Razer Chroma

EKSİ

Çok pahalı, Raiju App çok stabil değil

PUAN: 92

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