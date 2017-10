Soldier of the Universe artık Türk Telekom Playstore’da!

Türk Telekom’un dijital oyun mağazası Playstore, bir Türk yapımı olan Soldiers of the Universe’ü oyunseverlerle buluşturdu. Oyun dünyasının en önemli markalarını oyunseverlerle buluşturan ve yerli yapımlara da destek veren Playstore, Soldiers of the Universe’ye iletişim ve platform desteği de sağlıyor.

Türkiye’nin lider bilgi ve iletişim teknolojileri şirketi Türk Telekom’un dijital oyun mağazası Playstore, küresel şirketlerin popüler oyunlarını pazara sunarken, yerli yapımları da oyunseverlerle buluşturuyor. Bu kapsamda Playstore, yepyeni bir Türk yapımı askeri oyun olan Soldiers of the Universe’ü de avantajlı koşullarla oyun tutkunları ile buluşturuyor. En çok tercih edilen oyun kategorilerinden biri olan FPS türündeki Soldiers of the Universe, bir grup Türk askerinin Orta Doğu’daki mücadelesini konu alıyor.

Türk Telekom Playstore’dan yerel oyun yapımcılarına destek

Yerel oyunlara iletişim desteği veren Türk Telekom Playstore, bu ürünleri, avantajlı fiyat ve ödeme seçenekleriyle oyunseverlere sunuyor. Ülkemizdeki oyun sektörünün gelişimine katkı sağlamayı hedefleyen Playstore, iddialı bir Türk yapımı oyun olan Soldiers of the Universe‘ü satışa sundu. Soldiers of the Universe, Türk Telekom evde internet faturasına 12 ay boyunca ayda 1,67 TL taksitlerle ödeme seçeneğiyle sunuluyor. Türk Telekom evde internet müşterisi olmayan oyunseverler de dilerse bu oyuna kredi kartı ile sahip olabiliyor.

Oyun detaylarını incelemek ve satın almak için

https://www.playstore.com/urun/soldiers-of-the-universe

