Vazgeçilmez speedrun etkinliği Summer Games Done Quick başladı!

Hayırseverlerin gerekli yerlere bağış yapmasını hedefleyen oyun maratonu Summer Games Done Quick dün Minneapolis’te başladı.

Büyük çoğunluğu YouTube ve Twitch’in popüler yüzlerinden oluşan kadrosuyla durmaksızın süren yayın bağışları Doctors Without Borders’a gönderiyor. Takvimde farklı platformlarla 132 ayrı oyun bulunmakta.

Speedrunlar dün Halfcoordinated’in tek eliyle oynayarak bitirdiği NieR: Automata ile başladı. Bunun yanı sıra ajneb174’ün Final Fantasy 7’yi 8 saatten az sürede bitirmeye çalışması ve 4 oyuncunun 2 kontrolör ile tetris oynamayı denemesi gibi eğlenceli anlar da mevcuttu.

Kış ve yaz olmak üzere iki ayrı evente sahip olan Games Done Quick, 2010’dan bu yana 10 milyon dolardan fazla bağış topladı. Cumartesi’ye kadar sürecek bu etkinliği Twitch’ten izleyebilir, siz de bağış havuzuna katkıda bulunabilirsiniz.

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