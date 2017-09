World of Tanks konsol sürümlerine yeni savaş hikayeleri geliyor!

Deniz Aslanı Operasyonu ve Kennedy Savaşı ile alternatif tarihte yeni yolculuklara çıkmaya hazır mısınız?

Wargaming dün yaptığı bir açıklamayla geçtiğimiz günlerde World of Tanks konsol sürümlerine gelen Savaş Hikayeleri moduna yeni bir öykünün eklendiğini açıkladı. Oyunun PlayStation®4, PlayStation®4 Pro, Xbox One and Xbox 360 sürümlerine dün akşam gelen bir güncellemeyle eklenen yeni hikaye Deniz Aslanı Operasyonu , oyuncuları alternatif tarihte bir yolculuğa çıkaracak. Deniz Aslanı Operasyonu’nu takiben Ekim ayında gelmesi planlanan bir diğer alternatif öykü ise Kennedy Savaşı.

Deniz Aslanı Operasyonu’nda oyuncular Alman istilasına karşı mücadele eden İngiliz güçleri rolündeler. 3 bölümden oluşan bu hikayede oyuncular önce güçlü Alman tanklarına karşı Cromwell Direniş tankını yönetecekler, ardından düşman hava üslerini ele geçirecek ve son olarak da Londra’yı almaya çalışan Almanları püskürtecekler.

Ekim’de gelmesi planlanan Kennedy Savaşı ise Sovyetler Birliği ve A.B.D güçleri arasında 1962 yılında yaşanmış gerçek bir olaya kurgusal bir tank hikayesi ekliyor. Sovyetlerin Amerika sınırına yığdığı nükleer silahlar nedeniyle çıkan krizde tankçılar bu duruma bir çözüm getirmeye çalışacak ve dünyanın kaderini belirleyecekler.

Şu anda Savaş Hikayeleri modunda yer alan tüm öyküleri başarıyla bitiren konsol oyuncularını ilave Xbox başarıları ve PlayStation®4 ödülleri bekliyor. Ayrıca hikayeleri başarıyla bir kez bitirdikten sonra hangarınızdaki dilediğiniz tankla yeniden oynamanız mümkün.

World of Tanks konsol sürümü ve Savaş Hikayeleri ile ilgili daha fazla bilgi için Console.worldoftanks.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor…