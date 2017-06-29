World of Tanks’ten 1 günlük Premium kodu hediye!

2011 yılında oyunculara ulaştıktan sonra müthiş bir ilgiyle karşılanan ve günümüzde 120 milyondan fazla kullanıcıya ulaşan World of Tanks, LEVEL okurlarına bir günlük premium kod hediye ediyor.

Üstelik bu kodu kullanmak için yeni kullanıcı olmanız da gerekmiyor. 🙂

Senelerdir aktif bir World of Tanks oyuncusu bile olsanız kodu aktive edebilirsiniz. Kodu aktive ettiğinizde, bir günlük sürede gelişiminizi hızlandıracak, ekonomik açıdan da rahatlayacaksınız. Ayrıca Premium hesaba sahipseniz alacağınız bu kod, premium kullanım sürenizi bir gün artıracaktır.

Eğer bayram tatilinde saatlerce World of Tanks oynadıktan sonra hızınızı alamadıysanız, bonus kodunuz burada sizi bekliyor. Dağıtılacak kodların sayısı elimizdekilerle sınırlıdır.

Kodu aktive etmek için de şu rehberi kullanabilirsiniz.

Kod içeriği:

1 günlük Premium Hesap

Savaş meydanlarında görüşmek üzere. 😉

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