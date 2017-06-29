World of Tanks’ten 1 günlük Premium kodu hediye!

Gönderen - - Genel, Haber , , , , ,
0

2011 yılında oyunculara ulaştıktan sonra müthiş bir ilgiyle karşılanan ve günümüzde 120 milyondan fazla kullanıcıya ulaşan World of Tanks, LEVEL okurlarına bir günlük premium kod hediye ediyor.

Üstelik bu kodu kullanmak için yeni kullanıcı olmanız da gerekmiyor. 🙂

Senelerdir aktif bir World of Tanks oyuncusu bile olsanız kodu aktive edebilirsiniz. Kodu aktive ettiğinizde, bir günlük sürede gelişiminizi hızlandıracak, ekonomik açıdan da rahatlayacaksınız. Ayrıca Premium hesaba sahipseniz alacağınız bu kod, premium kullanım sürenizi bir gün artıracaktır.

Eğer bayram tatilinde saatlerce World of Tanks oynadıktan sonra hızınızı alamadıysanız, bonus kodunuz burada sizi bekliyor. Dağıtılacak kodların sayısı elimizdekilerle sınırlıdır.

Kodu aktive etmek için de şu rehberi kullanabilirsiniz.

Kod içeriği:
1 günlük Premium Hesap

Savaş meydanlarında görüşmek üzere. 😉

Henüz yorum yok.

Yorum Yapın

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

LEVELONLINE

Burası Türkiye'nin en çok satan oyun dergisi LEVEL'ın web sitesi... Site, dergiden bağımsız bir yapıya sahip. Yani site içeriği ayrı, dergi içeriği ayrı...

Her gün onlarca; haber, özel haber, inceleme ve makale yazıyoruz. Her gün güncelleniyoruz. Birçok son dakika haberi de cabası... Tüm bunları Türkiye'nin en tecrübeli oyun editörleri yapıyor.

SON HABERLER

TWITTER

World of Tanks'den LEVEL takipçilerine 500 adet 1 günlük premium kodu! https://t.co/nOSmuHrXGG https://t.co/sZtBAwvluD
1996'dan günümüze ışınlanmış bir FPS oyunu... STRAFE incelemesi; https://t.co/yyDo5zyrV4 https://t.co/X7LYMYVk0V

Flickr