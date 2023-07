Xbox Türkiye yeni Game Pass fiyatlandırmasını duyurdu

Geçtiğimiz günlerde The Verge’in haberiyle öğrendiğimiz gibi, özellikle ülkemizde büyük bir açığı dolduran Game Pass servisi fiyatlarını artıracağını duyurdu.

Buradaki bilinmez nokta, PC Game Pass üyeliklerinin de Console Game Pass ile aynı oranda zam alıp almayacağıydı ve Xbox Türkiye’den gelen bilgilendirme maili ile PC Game Pass’in de fiyatının artacağı netleşti.

Gelen bilgi metnini aşağıda paylaşıyoruz:

Bugün Xbox Game Pass ve Xbox Series X için yerel fiyat ayarlamalarını duyurmaya başladığımızı Microsoft is hiking the price of Xbox Series X and Xbox Game Pass – The Verge bağlantısından görmüş olabilirsiniz.

6 Temmuz’dan itibaren Türkiye’de PC Game Pass, Game Pass Ultimate ve Konsol için Game Pass’e katılan yeni oyuncular için yeni fiyatlar geçerli olacak. Mevcut üyeler, bir sonraki yenilemelerinden önce üyeliklerine özel ayrıntıları içeren Xbox e-postaları alacaklardır.

• Xbox Game Pass Ultimate (3 Aylık): 362.99 TL

• Konsol için Xbox Game Pass (3 Aylık): 239.99 TL

• PC Game Pass (3 Aylık): 239.99 TL

1 Ağustos’tan itibaren Xbox Series X’in tavsiye edilen satış fiyatı, yerel pazarın rekabetçi koşullarını karşılayacak şekilde güncelleştirilecektir. Fiyatlandırma bilgileri için yetkili perakende firmalarıyla iletişime geçin.

Xbox Series S’te fiyatlandırmayı güncelleştirmiyoruz.