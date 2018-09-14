Xiaomi Mi Store 16 Eylül’de açılıyor!

İnovatif ve erişilebilir tasarım anlayışı ile akıllı telefondan televizyona, notebooktan drone’a, bisikletten scooter’a kadar farklı ürün çeşitleri ile teknoloji ekosistemine yön veren Çinli teknoloji devi Xiaomi’nin ürünleri, EVOFONE farkıyla ilk yetkili Mi Store’da tüketiciler ile buluşacak.

EVOFONE’dan teknoloji sektörü için çok önemli adım

Müşterilerine proaktif bir anlayışla, müşteri memnuniyeti odaklı şekilde hizmet veren ve dünyanın önde gelen teknoloji markalarının ürünlerini ithal ederek Türk tüketicileri ile buluşturan EVOFONE, yetkili distribütörü olduğu Xiaomi’nin Türkiye’deki ilk resmi mağazasını açıyor.

16 Eylül Pazar günü 13.00’te VADİSTANBUL AVM’nin ikinci katında açılacak olan yetkili Mi Store’da Xiaomi’nin 160’tan fazla ürün seçeneği tüketicilerin beğenisine sunulacak. Xiaomi’nin yönetim ekibinde yer alan Çinli yöneticiler de Xiaomi ürünleri ile ilgili tüketicilere bilgi verecekler.

Yetkili Mi Store’dan 1.000 kişiye Mi Tişört hediyesi

Açılış gününde pek çok sürpriz de yetkili Mi Store ziyaretçilerini bekliyor olacak. Yetkili Mi Store’dan 1000 kişiye Mi Tişört hediye edilirken açılış öncesinde kendilerinin fotoğrafını çekip #mistoreistanbul ve #EVOFONE etiketleri ile paylaşan ve bunu imza duvarında gösteren ziyaretçilere Mi markalı sürpriz hediyelerin yanı sıra ralli heyecanıyla dolu Taxi Drive kazanma hakkı tanınacak.

Açılışa özel indirim seçenekleri

Yetkili Mi Store’un ilk ziyaretçileri, farklı ürün gruplarında yüzde 15, yüzde 20 ve yüzde 30 gibi indirim fırsatlarından da yararlanabilecek. Ayrıca açılışa farklı hediyeler de ziyaretçiler ile buluşturulacak.

Yetkili Mi Store açılışı ile birlikte Xiaomi’nin amiral gemisi Mi 8 akıllı telefonlar satışa sunulacak

Xiaomi’nin Türk tüketiciler tarafından en çok merak edilen akıllı telefonlarından ve Xiaomi’nin 2018 amiral gemisi Mi 8 de yetkili Mi Store açılışı ile birlikte satışa sunulacak.

Yapay zeka özellikli çift kamerası, 1.4um çözünürlüğü, 20MP ön kamerası, IR Yüz ile kilit açma seçeneği, AIE 845 özellikli Qualcomm Snapdragon TM 845 Amiral gemisi işlemcisi, çift frekanslı GPS özelliği, yüksek doğrulukta navigasyon desteği ve 6,21” AMOLED Sürekli Açık Tam Ekranı ile dikkat çeken Mi 8, yetkili Mi Store’da tüketicilerin beğenisine sunulacak.

Xiaomi Pocophone F1 de ilk yetkili Mi Store’da sergilenecek

Ayrıca Xiaomi’nin çokça merak edilen bir diğer akıllı telefonu Xiaomi Pocophone F1 de VADİSTANBUL’daki yetkili Mi Store’da sergilenecek. Gelecek dönemde satışa sunulacak olan Pocophone’u inceleyebilecek olan ziyaretçiler, merak ettikleri tüm soruları uzmanlara yöneltebilecek.

Xiaomi’nin yeni ürünleri dünya ile aynı anda Türkiye’de olacak

Ülkemizin ilk yetkili Mi Store’u, Xiaomi’nin merakla beklenen tüm ürünlerinin dünya ile aynı anda Türkiye’de olmasını da sağlayacak.

Xiaomi’nin Türkiye’deki yetkili distribütörü EVOFONE, daha fazla kişinin Xiaomi ürünlerine ulaşabilmesi için yeni yetkili Mi Store yatırımları yapmaya ve Xiaomi’nin ülkemizdeki pazar payının katlanarak artmasını sağlamaya önümüzdeki dönemde de devam edecek.

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