Yaz sıcağında alternatif PC soğutma çözümleri

Oyun bilgisayarları hızla ısınmaya ve çok yüksek sıcaklıklara ulaşmaya meyilli cihazlar. Her ne kadar piyasadaki soğutma çözümleri bu soruna çare olmaya çalışsa da alternatif bazı çözümlerle de soğutma çabasına destek olmanın zararı olmaz.

Binlerce dolar değerindeki son model oyuncu bilgisayarınızın, saatlerce süren bir oyun seansından sonra alev alacak derecede ısınması hiç de şaşırtıcı olmaz. Bugün çoğu bilgisayar aslında bu yüksek sıcaklıklardan zarar görmeyecek şekilde dikkatli tasarlansa da yine de sıcakla ve ısıyla şaka olmaz ve bilgisayarlar da sıcağı çok sevmezler. Bu acı gerçeği kabul edelim.

Peki güneşin dünyayı cayır cayır yaktığı bu yaz sıcaklarında, bilgisayarlarımıza soğutmak konusunda nasıl destek olabiliriz. Bir laptop altı soğutucu, her sorunu çözer mi?

Ne yazık ki bu sorunun cevabı hayır. Laptop soğutucu altlıkları aslında iyi niyetli birer girişim olsalar da, çok yüksek sıcaklıklara ulaşan oyuncu laptopları için yeterince güçlü olduklarını söylemek doğru olmaz. Bu noktada biraz alternatif çözümlere, bu soğutucu ürünlere destek olmamız mümkün.

Buz deyip geçme

Hem laptop soğutucu fanlarının altına hem de masa üstü oyun pc’lerinin hava giriş ızgaralarının altına, buz kalıpları yerleştirmek, pek alışılagelmemiş bir çözüm olsa da işe yaradığını görebilirsiniz. Elbette buzu eridiğinde akacak durumda, korunaksız olarak değil, bir saklama kabı veya cam kavanoz içinde yerleştirmeniz faydalı olur. Burada, buz kalıplarını boş bir kavanoza doldurup kavanoz kapağı için de iyice kapandığından ve su sızdırmayacağından emin olmanız yeterli.

Burada amaç, buzlu, soğuk kavanozdan yayılan düşük ısının, fanlar sayesinde laptop veya PC içine ulaşması ve cihazın içindeki ısıyı düşürmesi.

Eğer suyu donması için cam kavanoz içinde buzluğa yerleştirecek olursanız, sizi uyaralım, donan su genişleyeceği için cam kavanozu patlatarak kıracaktır. Bu yöntemi tercih etmemenizi öneriyoruz.

Masa üstü klima

Alternatif olarak, masa üstü soğuk hava üfleyen bir mini soğutucu edinebilirsiniz ancak bu cihazların çoğunun kedine hayrı olmadığını, gerçekten soğutma yapan bir cihazın ise biraz tuzlu fiyata sahip olacağını unutmamalısınız. Elbette on binlerce liralık oyuncu bilgisayarınızın yanma riskine karşı birkaç yüz liralık bir soğutucu cihazın fiyatı çok da önemli değil.

Bir diğer alternatifse küçük masa üstü vantilatörlerle, PC’nizin klasik soğutma sistemine destek olmak ve cihazı dışarıdan soğutmaya çalışmak. Bu çok verimli bir sistem olmasa da, acil durumlarda cihazınızı soğutmak için faydası olabileceğini düşünmek çok da yanlış olmayacaktır.

Son olarak yaz aylarında oyun oynarken, eğer evde klima varsa, dışarıdaki 30-40 dereceleri aşan sıcak havanın eve hakim olmasını engelleyip, 20 derecelik klima atmosferinde oyun oynamanın, cihazınızın soğutması için 10-15 derece daha soğuk bir havayla savaşması anlamına geleceğini de hatırlatalım. Yani PC’ler, klimalı odalarda oyun oynayan sahiplerini daha çok severler, daha az üzerler. Bu da küçük bir bilgi olarak aklınızda bulunsun.