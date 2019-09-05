Yeni Acer Nitro XV3 serisi monitörler hız ve etkileyici görüntü kalitesi sunuyor

Acer, IFA 2019’da oyunlara hayat vermek için tasarlanan yeni Nitro serisi oyuncu monitörlerini duyurdu. Yeni Acer Nitro XV3 serisinde yer alan dört yeni monitör, inanılmaz yenileme hızları ve yüksek çözünürlük ile olağanüstü oyun deneyimini uygun fiyatlarda sunuyor.

NVIDIA G-SYNC uyumlu yeni Nitro monitörler, NVIDIA GeForce GTX 10-Serisi ve GeForce RTX 20-Serisi ekran kartlarıyla birlikte kullanıldığında Değişken Yenileme Hızı (VRR) özelliğini etkinleştirerek ekran yırtılmalarını ortadan kaldırıyor ve gecikmeyi azaltıyor. Adaptive-Sync teknolojisine sahip bu yeni IPS monitörler, 1 ms’ye kadar ulaşan yüksek hızlı tepki süresi ve Visual Response Boost (VRB) ile akıcı ve yırtılmasız oyun deneyimi sunarak oyuncuların yüksek çözünürlüklü oyun ihtiyacını karşılıyor.

Nitro XV3 serisinde Acer’in en yeni Agile-Splendor teknolojisi yer alıyor. Bu teknoloji, hızlı likit kristallerden yararlanarak sRGB renk gamının %99’unu kapsamayı sağlıyor. DisplayHDR 400 sertifikalı bu monitörler 1 ms’ye ulaşan VRB (Visual Response Boost) ile bulanıklaşmayan net görüntüler elde ediyor, inanılmaz renk üretimiyle gerçekçi ve doğal grafikler sunuyor. 240 Hz’e kadar ulaşan yenileme hızı, akıcı ve kristal netliğindeki görüntülerle oyuncuları büyülüyor.

Acer Nitro oyuncu monitörleri iki adet 27 inç ve iki adet 24,5 inç model şeklinde toplam 4 konfigürasyonla geliyor:

Acer Nitro XV273U S 27 inç WQHD 165 Hz

Acer Nitro XV273 X 27 inç Full HD 240 Hz

Acer Nitro XV253Q X 24,5 inç Full HD 240 Hz

Acer Nitro XV253Q P 24,5 inç Full HD 144 Hz

Tüm monitörlerde farklı içerik türleri için görüntüleri optimize eden sekiz ekran moduna sahip Acer Game Mode özelliği bulunuyor. Ekran modları arasında Aksiyon, Yarış, Spor, Kullanıcı, Standart, ECO, Grafik ve Sinema modları bulunuyor. Bu benzersiz ayarlara kısayol tuşu veya Ekran Menüsü içindeki ayarlardan kolayca erişilebiliyor. Dahili siyah artırma özelliği ise oyuncuların 11 farklı siyah düzeyi seçeneği arasından tercih yapıp görsel avantaj elde ederek düşmanlarını kolayca bulmalarını, saklanmalarını veya yarış pistinde virajları alabilmelerini sağlıyor.

Flickerless, BlueLightShield, ComfyView ve düşük karartma teknolojilerini içeren Acer VisionCare™ özelliği sayesinde uzun oyun maratonlarında izleme rahatlığı artıyor. Acer Nitro XV3 serisinde ayrıca, 20 derece dönme ve eğilme imkanı sunarak oyuncuların en ideal izleme pozisyonunu bulmasına olanak veren ergonomik tasarımlı bir stant bulunuyor. Hızlı çıkarılabilen tasarım sayesinde monitörü stanttan ayırıp VESA ile duvara monte ederek masanızda yer açabilirsiniz.