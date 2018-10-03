Yeni Windows 10 güncellemesiyle DirectX’e RTX desteği geldi

NVIDIA’nın, Turing™ mimarisi tabanlı GeForce RTX™ 20 serisi oyun GPU’larının piyasaya sürülmesiyle başlayan bilgisayar grafiklerinin 2018 yılındaki devrimi, dünya genelinde oyun geliştiricilere ve kullanıcılara hayatlarında ilk kez gerçek zamanlı ışın izleme yapabilecekleri donanıma hızlı bir şekilde erişim imkânı sağlıyor.

Bugün Microsoft’un yayınladığı Windows 10 Ekim 2018 güncellemesi de, gerçek hayattakine benzer aydınlatma, yansıma ve gölgeler gibi getirdiği interaktif deneyimlerle, yeni jenerasyon oyunların gelişimini hızlandıracak önemli bir dönüm noktasını daha oluşturuyor.

Windows 10’un Ekim 2018 güncellemesinin en önemli özelliklerinin başında, Microsoft DirectX Raytracing (DXR) için sunulan ilk genel destek olması geliyor. Bunun da başlıca iki sebebi şu şekilde özetlenebilir:

1. DXR, tüm oyun geliştiricilere GeForce RTX’in ışın izleme donanım desteğine erişim imkânı tanıyan endüstriyel standartta bir API sunuyor.

2. DXR, DirectX 12 Windows PC’lerin gerçek zamanlı ışın izlemeyi destekleyen uygulamaları çalıştırabilmeleri için Windows işletim sistemine katkı sağlıyor.

Gerçek zamanlı ışın izleme teknolojisi oyun endüstrisi için bir devrim niteliği taşıyor. Bu teknoloji, geleneksel görüntü alma teknikleriyle mümkün olanın çok ötesinde bir gerçeklik seviyesi sunuyor.

Dünyanın önde gelen oyun yapımcıları halen, NVIDIA GeForce RTX GPU’ları üzerinde, gerçek zamanlı ışın izleme özelliği içeren yeni versiyonlar geliştirmeye devam ediyor. Bu kapsamda satış rekorları kıran 3 önemli oyun, Battlefield V, Metro Exodus ve Shadow of the Tomb Raider bundan böyle gerçek zamanlı ışın izlemeyi destekleyecek. Aynı zamanda diğer oyun geliştiriciler de NVIDIA RTX desteklerini duyurdular. 3D Mark da ışın izleme ile ilgili versiyonlar için bir benchmark duyurmuş durumda.

Microsoft’un DXR için Windows 10 Ekim 2018 güncellemesi kapsamında resmi genel destek duyurusu ve Turing™ mimarisi tabanlı GeForce RTX GPU ailesiyle birlikte, PC oyuncuları ışın izlemeyi içeren yeni nesil oyunların ilk dalgasını dört gözle bekliyor.

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