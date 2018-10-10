Türkiye’nin ilk ‘Oyun Haberciliği’ dersi BAU’da başladı

Oyunlar uzun süredir akademinin de önemli bir parçası. Başta Amerika olmak üzere birçok Avrupa ve Asya ülkesinde de boy gösteren Oyun Çalışmaları ve Dijital Oyun Tasarım bölümleri, ülkemizde de yükselen bölümler arasında yer alıyor.



BUG Lab olarak yıllar önce yola çıkan Bahçeşehir Üniversitesi, oyun tasarımı konusunda hem dört yıllık lisans, hem de master programlarıyla çeşitli dersler vermekte. Yıl içerisinde birçok farklı etkinlik gerçekleştiren Bahçeşehir Üniversitesi Dijital Oyun Tasarım bölümü, her geçen yıl ders müfredatını sektörün ihtiyacı yönünde geliştirerek akademik eğitim ile sektörü aynı potada eritmeyi de başarıyor.



Birçok farklı kola ayrılan oyun tasarımı müfredatına, bu yıl Oyun Haberciliği isimli bir ders eklendi. Oyun eleştirmenliği ve oyunları daha yakından, tarafsız bir şekilde ele almayı hedefleyen dersi, LEVEL dergisi editörlerinden olan ve aynı zamanda Bilgi Üniversitesi Dijital Oyun Tasarım bölümünde de dersler veren öğretim görevlisi Ertuğrul Süngü üstleniyor.



Ders içeriğinde eleştiri kuramı, metin inceleme, alt kültür olarak oyun incelmesi ve inceleme yazıları yazmak yer alıyor. Ayrıca sadece Dijital Oyun Bölümü ile sınırlı kalmayan dersi, İletişim Fakültesindeki tüm öğrenciler seçebiliyor. Okul müfredatına yeni eklenen dersin açıklamasıysa şu şekilde;

“Günümüzde bilgisayar oyun pazarı, başta Amerika olmak üzere, dünyanın birçok ülkesindeki dev pazarlardan birisi haline gelmiştir. Hatırı sayılır miktarda tasarımcı, programcı, senarist ve yapımcı bilgisayar oyunu üretmek için yıllardır çalışmaktadır. Fakat her üretilen oyun “iyi” olmadığı gibi, ancak çok az miktarda oyun gerçekten hak ettiği yeri bulur. Bu noktada üzerinde durulması gereken birbirinden farklı konu vardır. İşte bu noktada oyun eleştirmenliği büyük önem arz etmektedir. Deneyim edilen oyunu “doğru” analiz edemeyen bir yapımcı, gelecekte kuvvetle muhtemel “zayıf” bir oyun üretecektir. Oyunlar nasıl incelenir, hangi noktalarına dikkat edilir ve oyun eleştirmenliği ne şekilde yapılır? Dijital Oyun Eleştirisi dersi, bu sorulara ne şekilde cevap verileceğini tartışmak isteyen bir derstir.”

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