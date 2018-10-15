Monster Notebook’tan Ankara’ya dev mağaza!

Yerli oyun bilgisayarı üreticisi Monster Notebook Avrupa ve MENA bölgesinin en büyük oyun bilgisayarı mağazasını Çankaya’da açtı. Kullanıcılar markanın en yeni teknolojilere sahip yüksek performanslı oyun bilgisayarlarına Monster güvencesiyle sahip olabilecekler

Türkiye’nin oyun bilgisayarı markası Monster Notebook yüksek performanslı oyun bilgisayarlarını Ankaralı kullanıcılara ulaştıracak yeni mağazasını Çankaya’da açtı. Markanın Türkiye’deki üçüncü satış noktası olan Ankara mağazası, aynı zamanda Avrupa’nın ve MENA bölgesinin yalnızca oyun bilgisayarlarına ayrılmış en büyük mağazası olma özelliğini de taşıyor.

Monster Notebook Türkiye’deki Büyümesini Sürdürüyor

Kullanıcılara 2005 yılından beri yüksek performanslı iş istasyonları ve gaming laptop modelleri sunan Monster Notebook, yalnızca oyun bilgisayarlarına özel mağaza fikrini 2016 yılında İstanbul Kadıköy’de açtığı mağazası ile hayata geçirmişti. Bu farklı fikri 2018 Nisan’ında İzmir’e de taşıyan marka, bu yılki ikinci ve Türkiye’deki üçüncü mağazasını 13 Ekim Cumartesi günü Ankara’da açtı.

Çankaya semtinde Farilya İş Merkezi’nde yer alan mağaza toplam 800 metrekarelik alanıyla Avrupa’nın ve MENA bölgesinin en büyük oyun bilgisayarı mağazası olma özelliği taşıyor. Mağaza Ankara’nın yanı sıra çevre illerin de ihtiyaçlarını karşılayabilecek kapasitede. Oyunseverlere Monster’ın yüksek performanslı gaming laptop modellerini bizzat deneme şansı sunan mağaza, kullanıcılara teknik servis desteği de veriyor. Mağazada markanın ürettiği oyun bilgisayarlarına ilaveten mekanik oyuncu klavyesi, oyuncu kulaklığı ve faresi gibi oyun tutkunlarının ilgi duyduğu diğer Monster ürünleri de yer almakta.

Yatırımlar Devam Edecek

13 Ekim Cumartesi günü basın mensuplarının ve kullanıcıların katılımıyla gerçekleşen açılışta davetliler cosplay şovları ve kılıç gösterileriyle eğlenceli anlar yaşadılar. Açılışta bir konuşma yapan Monster Notebook Genel Müdürü İlhan Yılmaz, Türkiye’deki yatırımlara devam edeceklerini ve yeni mağazalar açmayı planladıklarını belirtti.

Yılmaz konuşmasında şunları dile getirdi, “Bugün, 2005 yılında başladığımız yolculuğumuzda önemli bir kilometre taşına ulaştık. Oyuncular için yüksek performanslı taşınabilir bilgisayarlar üretme fikriyle yola çıkıp tamamen bu amaca yönelik ilk mağazayı 2016’da İstanbul’da açtık. Bu yılın nisan ayında da Türkiye’deki ikinci mağazamızı İzmir’e açtık. Üzerinden kısa bir süre geçmiş olmasına rağmen çalışmalarımızı aynı hızla sürdürdük ve bugün üçüncü mağazamızı Ankara’da açmış olmaktan büyük sevinç ve durur duyuyoruz.”

Dövizdeki artışa rağmen Monster Notebook’un yatırımlarına ve kullanıcılara en iyi oyun bilgisayarlarını mümkün olan en uygun fiyatlardan sunmaya devam edeceklerini belirten Yılmaz, “Bugün Ankara’da açtığımız bu mağazayla kullanıcıların yalnızca gelip ürünlerimizi alabilecekleri bir yer değil, vakit geçirip farklı bir deneyim yaşayabilecekleri bir ortam oluşturmak istedik. Hem genel olarak mağaza hem de bu amaçla özel olarak tasarlanan karma gerçeklik odamız bu amaca hizmet edecek. Monster’ın bugünlere gelmesi için çalışan herkese ve bize olan desteklerini asla eksik etmeyen kullanıcılarımıza teşekkür ediyorum.” dedi.

Monster Notebook Ankara mağazası Çukurambar Mah. Ufuk Üniversitesi Cad. Farilya İş Merkezi No: 8/A Çankaya adresinde oyuncuları ve teknolojiye meraklı tüm kullanıcıları bekliyor.

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