Yılın en fazla beklenen yerli yapımlarından Macrotis bu yıl Gamescom’da!

Bağımsız oyun stüdyosu Proud Dinosaurs, 21-25 Ağustos tarihleri arasında Köln’de gerçekleşecek olan Gamescom oyun fuarında Türkiye’yi temsil edecek.

Proud Dinosaurs bağımsız oyun stüdyosu, ilk oyunu olan “Macrotis: Bir Annenin Yolculuğu” ile dünyanın en büyük oyun fuarlarından biri olan Gamescom 2018’de yer alacak. Proud Dinosaurs, 21-25 Ağustos tarihlerinde Köln’de gerçekleşecek olan fuara bu sene Türkiye’den katılan tek bağımsız oyun stüdyosu.

Geçen sene 355 bin kişilik bir katılımcı sayısına ulaşan ve 54 farklı ülkeden 919 şirketi ağırlayan Gamescom oyun fuarı, Avrupa’nın bu alandaki en büyük fuarı. Gamescom oyun fuarında bağımsız oyun stüdyolarına ev sahipliği yapan Indie Arena Booth alanında yer alacak olan “Macrotis”, oyuncuları zorlamayı hedefleyen 2.5 boyutlu bir bulmaca-platform oyunu.

Sonu gelmez yağmurların yol açtığı bir sel nedeniyle yavrularından ayrı düşen bir anne keseli tavşanın yavrularına geri dönme mücadelesini anlatan ve 2018 Sonbaharında piyasaya çıkması planlanan oyun, Steam platformundan oyuncuların beğenisine sunulacak.

2016 yılında İstanbul’da kurulan Proud Dinosaurs bağımsız oyun stüdyosu, 10 kişilik ekibiyle bu büyük fuar için hazırlanmaya devam ediyor.

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