Forza Horizon 3’e hatalı yama!

Forza Horizon 3 malumunuz, geçtiğimiz yılın açık ara en iyi yarış oyunuydu ve pek çok kişi tarafından da PC formatının gördüğü en iyi yarış oyunu olarak adlandırılıyor.

Windows 10’a problemli bir çıkış yapan ve gerek takılmalar (stuttering) gerekse düşük kare sayısı problemleriyle oyuncuların başını ağrıtan yapım ardı ardına gelen yamalar ile gerçek potansiyelini kısa sürede göstermeyi başardı. Derken dün, Microsoft’tan birileri feci bir hata yaptı.

Kendi yaşadığım şekilde anlatayım, oyuna kısa aralıklarla yeni içerikler eklendiğinden güncelleme var mı yok mu diye kontrol ettiğimde gördüm ki, oyun 53GB dosya indirmeye çalışıyor. Tüm riskleri göze alıp iptal tuşuna bastım ve oyuna girdiğimde de her şeyin yerli yerinde durduğunu fark edip rahatladım.

53GB’lık patch’i (!) indirmeyi göze alan oyuncular ise benim kadar şanslı olmamış maalesef. Bu şekilde oyuna başlayan pek çok oyuncunun kayıt dosyaları bozulmuş durumda ve bu da eğer oyuna benim gibi 80-90 saat ayırdıysanız, feci bir durum.

Bu problemin sebebi ise oyunun yama dosyası yerine “geliştirme versiyonunun” indirme server’ına eklenmiş olması.

Microsoft bu hatayı fark edip derhal geri çektiyse de problem yaşayan oyuncular olduğu söylenmekte.

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