Dünya devi markalar tek adreste: Hifimyfi

Sennheiser, Moshi, Astell&Kern, Audioengine, Music Hall gibi dünya devi teknolojik markaların ürünlerini sunan Hifimyfi mağazası, Kanyon’da kapılarını açtı. Bu mağazadaki üstün kaliteli ürünleri, satın alma zorunluluğu olmadan sıcak bir kahve eşliğinde deneyebilirsiniz.

İnsanlar artık müzik dinlerken, film izlerken ya da oyun oynarken ses kalitesine daha çok önem veriyor. Mükemmel sese ulaşmak isteyenler, hem tasarım hem de teknik olarak üstünlük sağlayan dünya devi markaların ürünlerine yöneliyor. Özellikle günlük hayatımızın vazgeçilmezi akıllı telefonlar ve tabletler sayesinde taşınabilir bir şekilde gerçekleştirilen müzik dinleme keyfi, yüksek ses kalitesi sunan kulaklıklarla giderek artıyor.

Türkiye’de Bircom distribütörlüğünde satışa sunulan ve tümü kendi alanında lider olan Sennheiser, Moshi, Astell&Kern, Audioengine, Music Hall gibi markaların ürünlerini satışa ve deneyimlemeye sunan Hifimyfi mağazası, Kanyon’un giriş katında açıldı. 75 m² büyüklüğündeki mağazada Hi-Fi kalitesinde ve birçok farklı modelde kulaklıklar, taşınabilir ve ev tipi hoparlörler, pikaplar ve premium kulaklık adaptörleri yer alıyor.

Her bütçeye uygun modeller bu mağazada

Hifimyfi’de farklı ihtiyaçlara yönelik, her bütçeye uygun fiyat aralıklarında modeller bulunuyor. Mükemmel sesin peşinde olanların ilgisini toplayacak olan Hifimyfi, sadece bir satış mağazası olmaktan çok bir deneyim merkezi olarak konumlanıyor. Ses alanında uzman kişilerin çalıştığı Hifmyfi’de ziyaretçiler kulaklık ve hoparlörleri deneyebiliyorlar. Üstelik müziği hangi kaynaklardan daha kaliteli dinleyebilecekleri ve nasıl bir seçim yapmaları gerektiği gibi konularda merak ettikleri her şeyi öğrenebiliyorlar.

Amerika’nın ünlü markası Moshi’nin mobil hayatı kolaylaştıran aksesuarları da mağazada bulunuyor. Moshi marka akıllı telefon ve Macbook kılıfları, ekran koruyucular, laptop taşıma çantaları, sırt çantaları, kablolar, çeviriciler, dokunmatik ekrana duyarlı eldivenler gibi şık tasarımlı ürünler bir arada sunuluyor.

Mobilet bilet satış noktası Hifimyfi’da!

Keşif, sosyal etkileşim ve paylaşım deneyimini tek bir platformda toplayan ve yeni nesil bilet deneyimi sunan Mobilet, fiziksel satış noktasıyla Hifimyfi mağazasının içinde yer alıyor. Kullanıcılarının yeni yerler, etkinlikler, sanatçılar keşfetmesine olanak tanıyan Mobilet’in sunduğu dijital deneyime, artık Hifimyfi’in deneyim merkezinden de ulaşmak mümkün. Satış noktasından Mobilet’te satışa çıkan konserler, film gösterimleri, basketbol maçları, gastronomi workshopları ve kişisel gelişim atölyelerine bilet ve detaylı bilgi alınabiliyor.

Satın alma zorunluluğu yok

Ziyaretçilerine sunduğu mobil ses çözümlerine ek olarak hoparlör ve pikap çözümleri ile de evde müzik dinleme deneyimini en iyi şekilde geliştirmek isteyen Hifimyfi mağazası, High-End ürünlerin yer aldığı özel bir odada, farklı bir ağırlama ve deneyim sunmak istiyor.

Lokasyon olarak avantajlı bir noktada olan Kanyon’daki Hifimyfi mağazasını, ürün satın alma zorunluluğu olmadan dileyen herkes ziyaret edebiliyor. Eğlence dolu etkinliklerin, popüler restoranların ve onlarca farklı mağazanın yer aldığı Kanyon’un renkli dünyasına üstün teknolojiye sahip ses çözümleri de eşlik ediyor.

Basın bülteninden derlenmiştir.

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