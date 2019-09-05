HP yeni OMEN ve Pavilion Gaming donanımlarını tanıttı

HP, Gamescom 2019’da OMEN yazılım ve hizmetlerinin yanı sıra tüm oyunculara yeni OMEN ve Pavilion Gaming donanımlarını tanıttı.

HP, espor için kullanıma hazır OMEN X 27 Ekran, OMEN Mindframe Prime Kulaklık, OMEN Encoder Klavye’nin bulunduğu yeni ekranlarını ve aksesuarlarını tanıttı.

Aynı zamanda oyunculara özel olarak tasarlanmış OMEN Transceptor serisi çantalar da etkinlikte tanıtılan ürünler arasında yer alıyor. Kurulumu son derece kolay olan Pavilion Gaming Masaüstü PC, Pavilion Gaming Klavye 800 ve Pavilion Gaming 15’te yer alan HP’nin oyun bilgisayarları için AMD’den güç alan ilk işlemcisi de dikkatleri üstüne çekiyor. Yeni ürün portföyünü de oyuncular için tasarlanmış HP 22x ve HP 24x ekranlar tamamlıyor.

Oyuncuları ileri taşıyor

Windows Store üzerinden tüm Windows 10 yüklü PC’lerde kullanılabilen OMEN Command Center, yazılımı merkezi bir oyun hub’ı haline getiren yeni özellikleriyle seviye atlıyor.

– OMEN PC’ler için geliştirilen Antrenörlük, şu an League of Legends’ı destekliyor ve destekleyeceği oyun sayısı da artacak. Gücünü Mobalytics’ten alan bu yapay zeka temelli araç, oynanan oyunu analiz ediyor ve oyuncuların performansını geliştirmek için güçlü ve zayıf yönlerine dair bulgular paylaşıyor.

– Oyunlarım ile oyuncular cihazlarını yönetebiliyor ve oyun kütüphanelerine bir merkezi konumdan ulaşabiliyor. Böylece oyuncular en sevdikleri oyuna hızlıca be kolayca ulaşabiliyor. Belirli bir oyunun kaç saat oynandığını takip eden ve haftalık raporlar oluşturan Oyunlarım’ın özellikleri arasında oynanan oyunun gerçek zamanlı takibi de yer alıyor.

– Yeni Profiller özelliği, OMEN PC’lerde ve aksesuarlarda oyuncunun ruh haline, aktivitesine veya oyunlara bağlı olarak profiller oluşturmasını sağlıyor. Aynı zamanda OMEN Sequencer Klavye ve OMEN Photon Fare ile de uyumlu.

– Versus Systems’ın güç verdiği ve Amerika’da kullanıma sunulan Ödüller’in betasıyla oyuncular sevdikleri oyunu oynarken becerilerini geliştiriyor, başka oyuncularla mücadele ediyor ve ödüller kazanıyor.

Quad HD (2560 x 1440) çözünürlüklü yeni ekran OMEN X 27, dinamik aralığı ve sürükleyici oyun deneyimi için DCI P3 yüzde 90 renk gamı sunuyor. Espor oyuncularının ihtiyaç duyduğu FPS’e ulaşmak için 1ms tepki süresine sahip olan 240Hz yenileme hızı ve AMD Radeon FreeSync 2 HDR sertifikası, oyunların HDR modunda oynanırken bile ekranın düzgün kalmasını sağlıyor. Üç mikro boyutta çerçeveye sahip olan tasarımı, tamamen metalden üretilen ve yüksekliği ayarlanabilen standı, OMEN Command Center’dan ayarlanabilen aydınlatması, şeklinin ve renginin ayarlanabildiği nişangaha sahip yeni patentli nişan desteği de ekranın diğer özellikleri olarak öne çıkıyor.

Yeni OMEN Mindframe Prime Kulaklık’ta yeni geliştirmeler bulunuyor. FrostCap Teknolojisi’nin sunduğu aktif soğutma özelliğinde artık yeni eklenen ve büyütülen kulaklık yastığından faydalanan grafit ısı dağıtıcısı sayesinde pasif soğutma özelliği de bulunuyor. Gücünü C-Media Xear yongasından alan dahili 7.1 çevresel ses düzeni, oyun içindeki seslerin nereden geldiğini doğru bir şekilde göstermek için gerçekçi mekansal farkındalık yaratıyor. Çevresel gürültüyü engelleyen (ENC) mikrofonların da eklenmesiyle odadaki fazladan seslerin önü kesilmiş oluyor. OMEN Command Center’da yer alan OMEN Audio Lab; çeşitli ön ayarlara, özelleştirilebilir ses seviyesi, 7.1 çevresel ses düzeni ve ENC mikrofonlar için açma/kapama düğmesine sahip 10 bantlı ekolayzer ile kullanıcılara dinleme deneyimini tamamen kontrol etme imkanı sunuyor.

Bugün OMEN 1100 Klavye’de bulunan mekanik klavye özelliği, yeni OMEN Encoder Klavye’de de yer alıyor. Ayrıca son derece hızlı tepkime hızı, daha sessiz ve tuşlar üzerinde hissedilebilir küçük bir çıkıntı olmasını isteyenler için Cherry MX Kırmızı ve Cherry MX Kahverengi mekanik anahtarlarla birlikte geliyor. Tüm tuşların ayın anda basıldığını algılayabilen ‘n-key rollover’ özelliğine sahip %100 anti-ghosting’ teknolojisi ve OMEN Command Center entegrasyonu sayesinde her iki klavye ayarı da oyuncuların kazanması için geliştirildi.

Gündelik hayatta kullanılan aksesuarları yüksek kaliteyle üretmeyi hedefleyen OMEN, bu trendi birçok seyahat seçeneği sunan yeni ürünleri OMEN Transceptor 17.3 inç Spor Sırt Çantası, 15 inç Üstü Katlanır Sırt Çantası ve 15 inç Sırt Çantası’yla devam ettiriyor. Yeni ürünler, OMEN Mindframe Prime Kulaklık’la uyumlu olan hem koruma hem de kolay taşıma imkanı sunan OMEN Transceptor Kulaklık Çantası’yla tamamlanıyor.

Pavilion Gaming Masaüstü PC, yeni tasarımıyla genişletme seçeneklerini kullanıcıya sunarken çok daha az yer kaplıyor. Bu tasarımın içinde üç adet depolama sürücüsü girişinin yanında hafıza, grafik kartı, ağ kartı ve Wi-Fi kartı için kullanıcının kendi başına kolayca yapabildiği (DIY) yükseltme seçenekleri bulunuyor. CPU seçenekleri de 8 Çekirdekli 9. Nesil Intel i7 ve 8 Çekirdekli 3. Nesil AMD Ryzen 7’ye; grafik kartı seçenekleri de NVIDIA GeForce RTX 2070 ve en yeni RTX 2060 SUPER’ye kadar çıkıyor. 32GB DDR4’e kadar olan hafıza imkanı da en yeni oyunları oynatmak ya da yaratıcı projeleri başarıyla yürütebilmek için gereken gücü sunuyor.

HP’nin ilk AMD CPU’lu oyun dizüstü bilgisayarı olan en yeni Pavilion Gaming 15 de kalın açılı siyah kasa içinde Ryzen 7’ye kadar işlemci seçeneğiyle birlikte geliyor. Max-Q grafiklere sahip NVIDIA GeForce GTX 1660Ti’ya varan tasarım grafik seçenekleri ve 144Hz veya 60Hz 1080p görüntüleme ayarlarına sahip mikro kenarlı çerçevesiyle oyunları sürükleyici bir hale getiriyor. Çift fan, geniş arka köşedeki havalandırma boşluğu ve genişletilmiş hava girişleri performansı optimize ederken uzun süreli kullanımda makineyi soğuk tutmak için hava akışını en üst düzeye çıkarıyor.

Masaüstü PC’lerin olmazsa olmazı olan klavye alanında da Pavilion Gaming Klavye 800; sessiz ancak hızlı kırmızı mekanik anahtarlara, n-key rollover özelliğine sahip yüzde 100 anti-ghosting teknolojisine, ayrılabilir bilek desteğine ve dört bölgede bulunan arkadan aydınlatmalı LED ışıklandırmalara sahip.

Pavilion Gaming ekosisteminin en yeni üyeleri HP 22x ve HP 24x oyun ekranlarıyla da uyumlu. Ekranların her ikisi de son derece hızlı 144Hz yenileme hızı ve 1ms tepki süresi, AMD Radeon FreeSync teknolojisi, yüksek kaliteli entegre hoparlör ve ayarlanabilir stant sunuyor. HP 24x’in özellikleri arasında G-SYNC uyumluluğu ve mikro çerçeveler yer alıyor.