Acer, Hız Canavarı Reddot Ödüllü Predator XB3 Serisi Ürünlerini Satışa Sundu

Acer, Predator XB3 serisiyle oyun tutkunlarını eşsiz bir deneyime davet ediyor. 27 inçlik ekranda üst düzey konfor sunan Predator XB3 oyuncu monitörü, benzersiz renk performansı ve görüntü kalitesinin yanı sıra oyun severlerin ihtiyaç duyduğu en kritik özellikleri de Reddot ödüllü tasarım detaylarında bir araya getiriyor. Oyunlara etkileyici ultra yüksek çözünürlükle (3840×2160 piksel) hayat veren ürün, seri hareket eden görüntülerde yırtılma yaşanmayan oyun deneyimi ve harika akıcı görüntüler için yüksek 144 Hz yüksek yenileme hızıyla performansını maksimum seviyeye çıkarıyor. Çıkış cihazının kare hızına uyum sağlayarak ekran yırtılmalarını ortadan kaldıran NVIDIA® G-SYNC™ teknolojisi, benzersiz bir oyun deneyimi yaşatıyor.

Daha Geniş Renk Gamıyla Daha Fazla Ayrıntı

Predator XB273K oyuncu monitörünün göz alıcı canlı renklerle beraber daha derin siyahlar üreten ve DCI-P3 renk alanının yüzde 90’ını kapsayan geniş renk gamına sahip IPS paneli sayesinde oyuncular, en ufak ayrıntıları bile kaçırmıyor. Daha da canlı renkler için VESA DisplayHDR™ 400 sertifikasına sahip olan XB3 oyuncu monitörü, daha iyi kontrast ve renk doğruluğu sunarak kullanıcıların AAA oyunları olması gerektiği gibi oynamasını sağlıyor.

– 27 inç Predator XB273K oyuncu monitörü, benzersiz oyun deneyimi için etkileyici ultra yüksek çözünürlüğe (3840×2160 piksel) ve NVIDIA® G-SYNC™ teknolojisine sahip.

– Geniş Renk Gamı (Wide Color Gamut – WCG) ile HDR, daha gerçekçi ve doğru görüntüler oluşturur.

Benzersiz Konfor, Sınırsız Hareket Özgürlüğü

Predator XB273K kendini oyun dünyasına kaptırmak isteyen ve mükemmeli arayan kullanıcılar için sunduğu görüntü özelliklerinin yanı sıra ödüllü tasarım detaylarıyla da dikkat çekiyor. Monitörün koruyucu örtüsü konsantrasyon gerektiren anlarda dikkat dağıtıcı unsurların etkisini azaltırken Acer ErgoStand tasarımı ise kullanıcılara monitörü ekseni etrafında döndürme, çevirme ve yükseklik ayarı yapma özgürlüğü vererek en yüksek uyum ve izleme konforunu sağlıyor. Uzun oyun maratonlarında da hassas teknolojileriyle oyuncuların yanında olan XB273K, gözleri korumaya yardımcı Acer VisionCare™ özelliğiyle yorulmaların önüne geçerek oyuncuları destekliyor.

Fiyat ve Bulunabilirlik

Predator XB273K oyuncu monitörünün XB273KGP modeli 5.174 TL’den, XB273KS modeli 7.722 TL’den satışa sunuldu.

Teknik özellikler, fiyatlar ve bulunabilirlik bölgeye göre değişiklik gösterebilir. Belirli pazarlardaki bulunabilirlik, ürün özellikleri ve fiyatlar hakkında daha fazla bilgi için www.acer.com.tr adresi üzerinden en yakın Acer ofisiyle iletişime geçebilirsiniz.