Acthung! Cthulhu Tactics ilk oynanış videosu ile karşımızda

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Ripstone Games, bu sene içinde çıkması planlanan Achtung! Cthulhu Tactics’in yeni oynanış videosunu paylaştı.

Auroch Digital’in tasarım yöneticisi Tomas Rawlings yayınlanan videoda oyunun açılış görevini yaparken mekanik detayları, oynanış ve hikaye arka planı konusunda bilgilenmemizi sağlıyor.

Sıra tabanlı, taktiksel bir RPG oyunu olan Achtung!, 2. Dünya Savaşının Lovecraft yaratıklarının askere alındığı alternatif bir versiyonunu sunuyor. Nazilerin kara bilim ve ökültizm yardımıyla hayata geçirdikleri şeytani yaratıklara karşı ışığın gücünü kullanarak savaşmak, bu kabusu dünyaya yayılmadan engellemek ise ekibimize düşüyor.

Her karakterin kendi hikayesi, silah uzmanlığı ve dövüş yeteneklerine sahip olduğu Achtung! Cthulhu Tactics, 2.Dünya Savaşı ile ilgili eşsiz bir strateji oyunu sunuyor. Kesin tarihi belli olmasa da 2018 bitmeden PC, PlayStation4, Xbox One ve Nintendo Switch için çıkması bekleniyor.

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