Fortnite ile Büyük Vurgun’a hazırlanın!

Fortnite’ın 5.40 güncellemesiyle Büyük Vurgun etkinliği başladı. Etkinlik kapsamında gelen Kaçış adlı sınırlı süreli moduna özel görevleri yapan oyuncular ücretsiz kozmetik ödüller kazanıyor.

Epic Games tarafından geliştirilen ve bir yıldan kısa sürede ulaştığı 125 milyondan fazla oyuncusuyla dünyanın en çok oynanan oyunlarından biri olan Fortnite’ın yeni güncellemesi beraberinde heyecan dolu bir oyun modu ve yeni eşyalar getiriyor.

Büyük Vurgun Etkinliği

5.40 güncellemesinin öne çıkan özelliklerinden biri Büyük Vurgun adındaki oyun içi etkinlik oldu. Bu etkinliğin parçası olarak oyuna Kaçış adında bir sınırlı süreli mod eklendi. Bu oyun modunda oyuncular haritanın farklı bölgelerinde ortaya çıkan mücevherleri bulup haritadaki kaçış minibüslerinden birine ulaşarak mücevherlerle birlikte kaçmaya çalışacaklar. Bu hedefe ulaşan 4 takım modun galibi sayılacak.

Epic Games, oyuncular için Büyük Vurgun etkinliğine özel görevler tasarladı. Bu görevleri yaparak çeşitli kozmetik eşyaları ücretsiz olarak edinmek mümkün. Görevler ve ödülleri şöyle:

-Kaçış modunda 10 maç oynayın ve 5.000 Tecrübe Puanı kazanın

-Mücevher taşıyan rakiplere 500 hasar verin, İskambil Çetesi spreyini açın

-Kaçış modunda 5 farklı maçta bir Mücevher alın ve Nakit Akışı dalış izini açın

-3 görevin hepsini tamamlayın, Levye kazmasını açın

-Ayrıca oyun içi mağazada Kaçış moduna özel kıyafetler ve eşyalar da sınırlı süreliğine Fortnite oyuncularını bekliyor.

Yeni Eşya: Vantuzatar

Fortnite’ın 5.40 güncellemesi oynanışa yeni boyutlar katacak bir de eşya getiriyor. Vantuzatar ateşlendiği yüzeye tutunarak oyuncunun vantuza bağlı ip sayesinde hızlıca hedeflediği noktaya gitmesini sağlıyor. Diğer oyuncular tarafından inşa edilen yapılara hızlıca tırmanma ve sürpriz baskınlar yapma şansı veren Vantuzatar, köşeye sıkışan oyunculara ortamı çabucak terk etme imkânı da sunuyor.

Fortnite 5.40 güncellemesi her zaman olduğu gibi performans, arayüz, oynanış gibi pek çok alanda birçok iyileştirme de sunuyor. Güncellemeyle Fortnite Android sürümüne sesli sohbet özelliğinin gelmesi ve desteklenen cihazlar listesine Essential-PH, Motorola, HTC, Sony Xperia cihazların eklenmesi bunlardan yalnızca ikisi.

Fortnite’ın V5.40 yama notlarına https://www.epicgames.com/fortnite/tr/patch-notes/v5-40 adresinden ulaşarak güncellemeyle ilgili detaylı bilgi edinebilirsiniz.

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