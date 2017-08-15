AMD’nin RX Vega ekran kartları satışa sunuldu!

AMD bugün yaptığı duyuruda Radeon™ RX Vega grafik kartlarının alışveriş siteleri üzerinden satışa sunulduğunu, böylece 4 milyon oyuncuya en iyi oyun deneyimini mümkün kıldığını belirtti.

Halihazırda yüksek performanslı bir PC ve monitörü bulunan ve grafik özelliklerini en yeni teknoloji ile güçlendirmek isteyen oyuncular için Radeon RX Vega 64 hava soğutmalı kartlar, 699$ artı KDV tavsiye edilen son kullanıcı fiyatıyla gelecek hafta ülkemizde satışa sunulacak. “Vega” mimarisine girişin en ekonomik yolu olan Radeon RX Vega 56 grafik kartlarının ise 599$ artı KDV tavsiye edilen son kullanıcı fiyatıyla, 28 Ağustos günü satışa sunulması bekleniyor.

Radeon RX Vega grafik kartları, “Vega” GPU mimarisi üzerine inşa edilmiş, dünyanın en gelişmiş son kullanıcı grafik kartlarıdır. Radeon RX Vega grafik kartları, daha önce sadece yüksek performanslı grafik ürünlerinde yer alan, öncü grafik teknolojisi Yüksek Bant Genişlikli Ara Belleği, 8GB’lık lider HBM2 ile sunuyor. Daha iyi bir üst düzey oyun deneyimi için tasarlanan Radeon RX Vega grafik kartları içerisinde Rapid Packed Math, Yüksek Bant Genişlikli Ara Bellek Kontrolcüsü, yeni Geometri ve Piksel Motorları gibi yepyeni teknolojilerle, düşük seviye API’larda ve aynı zamanda DirectX 12 ve Vulkan oyunlarında yüksek performans sunuyor. Oyun geliştiriciler, önümüzdeki hafta ve aylarda piyasaya yeni oyunlar çıkardıklarında, bu sıradışı teknolojilerin avantajlarını kullanacaklar, böylece Radeon RX Vega grafik kartları da daha yüksek kare oranları ve görsel kalite ayarlarıyla potansiyellerini açığa çıkaracaklar.

Radeon RX Vega grafik kartları sıra dışı yüksek kaliteli tasarım ve materyaller, özelleştirilebilen GPU hız göstergesi ve ikonik LED aydınlatma sunuyor. Grafik kartları aynı zamanda akıcı ve canlı HDR oyunlar için Radeon FreeSync teknolojisi gibi lider görüntüleme teknolojilerini barındırıyor. Bununla birlikte Radeon Software, üstün performansı açığa çıkararak, kutudan çıktığı anda sıra dışı özellik ve kararlılık sunarak, grafik kartlarını hayata geçiriyor.

Radeon RX Vega grafik kartlarının nereden alınabileceğiyle ilgili daha fazla bilgi için lütfen http://radeon.com/RXVega adresini ziyaret ediniz.

Basın bülteninden derlenmiştir.

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