Arcade temasını sevenler Sihirdar Vadisi’ne doyamayacaklar!

Pixelleşmiş Porolar, Mario’nun topladığı altınlar ve yenilenmiş kulelerle eğlenceli bir harita bizi bekliyor.

Son dönemlerde Riot Games’in çıkarmış olduğu kostümlere baktığımızda kendilerini bir hayli geliştirdiklerini görebiliriz.

7.16 yamasıyla gelecek olan bu haritanın yanında tabii ki yeni kostümlerin geleceğini de hatırlatmış olalım. Daha önce bildiğimiz gibi Bölüm Sonu Canavarı Veigar Arcade Riven, Arcade Ahri, Arcade Hecarim, Arcade Miss Fortune, Arcade Corki ve Arcade Sona kostümleri bulunmaktaydı.

Yeni gelen kostümler ise Bölüm Sonu Canavarı Brand, Bölüm Sonu Canavarı Ziggs ve Arade Malzahar olarak 3 şampiyona geliyor. Bana soracak olursanız yeni gelen kostümle eskilerine nazaran daha canlı ve daha göze batan efektlere sahip..

Arcade Temalı bu harita, Yılbaşı temasında olan harita gibi olmayacak. Yani bu özellik isteğe göre video ayarlardan kapatılabilecek. Nexus’lar, Taret’ler, Inhibitor’ler, Minyon’lar ve alışveriş yaptığımız Base de dahil bu temaya uygun olarak değişecek.

Haritanın özel Arcade müziği olacak. Son vuruşlarda ve seviye atlamalarda Arcade temasının müzikleri yer alacak. Haritanın belli yerlerinde Arcade oyunlarından aşina olduğumuz altınlar ve yıldızlarla donatılmış olacak. Ve tabii ki benim en hoşuma giden Pixel Porolar da ormanda bazı bölümlerde yer alacak.

Ve unutmadan, yeni gelen yamayla birlikte Arcade teması dışında hem Urf modu hem de 2 kostüm daha bizleri bekliyor. Pentakill Kayle ve İlk Süvari Hecarim.

Hecarim’e gelecek olan kostümün yalnızca Hextech kutusundan çıkan cevherlerle alınabilir olduğunu hatırlatalım. Pentakill Kayle ise Pentakill grubunun 2.albümünün çıkışını kutlamak adına gelecek olan kostüm diyebiliriz. 1350 RP karşılığında marketten satın alabilirsiniz.

Haber: İrem Nur Eroğlu

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