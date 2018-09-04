Artık PS2’ye veda etme vakti

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Aradan geçen yıllara rağmen hala alevi sönmeyen PlayStation 2’nin vadesi Sony tarafından dolduruldu.

Şirket, artık PS2’nin teknik servislerinin çalışmayacağını duyurdu. Pek çok kişi tarafından sevilmeye devam eden konsol yıllardır üretilmiyor olsa da servis desteği hala varlığını koruyordu.

Ancak yakın zamanda, son online form doldurma tarihinin 31 Ağustos, PlayStation servislerine konsolların getirilmesinin son tarihinin ise 7 Eylül olduğu açıklandı. Ne yazık ki bu tarihten sonra PS2’nizin başına bir şey gelirse daha yerel teknik servislerden yardım almanız gerekecek.

Dünya çapında 150 milyon civarında satışıyla PlayStation2 gelmiş geçmiş en başarılı konsol olarak zirveyi koruyor. Yeni çıkan konsolların ardından Sony’nin de açıklamasıyla artık resmi olarak miadını doldurmuş olsa da hepimizin kalbinde özel bir yeri olmaya devam edecek.

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