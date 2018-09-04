Espor Olimpiyat Oyunlarının bir parçası olamayacak mı?

Esporun Olimpiyat Oyunlarına dahil olması beklentinizi bir süre daha rafa kaldırın. Uluslararası Olimpiyat Komitesi başkanı Thomas Bach video oyunlarının Olimpiyatlarda yer alabilmek için çok fazla şiddet içerdiğine inanıyor.

Yakın zamanda gerçekleşen Asya Oyunlarında Associated Press’e konuşan Bach, Olimpiyat programında Şiddet ve yıkımı teşvik eden bir oyuna yer veremeyeceklerini söyledi. Bu tip oyunların Olimpiyat değerleri ile ters düştüğünü düşünüyorlarmış.

Boks, dövüş sanatları, eskrim ve okçuluk gibi muharabe ve silah içeren sporların zaten Olimpiyatlarda yer aldığını düşünürsek kendisi de eskrimde altın madalya kazanmış olan Bach’ın duruşu biraz tartışmalı. O ise bu tip vurdulu kırdılı sporların insanların arasındaki gerçek bir savaşın medeni anlatımı olduğunu söyleyerek ‘gerçekten’ birini öldürmekle ilgili olan bir oyunun Olimpiyatların değerleriyle aynı çizgide bulunamayacağını savunuyor.

Dota 2, League of Legends, Fortnite, PUBG, Overwatch, Counter Strike: Go gibi en popüler video oyunlarının hepsi birilerini öldürme temeli üzerine kurulu. Bununla birlikte, kabul edelim ki Rocket League, Hearthstone ve FIFA gibi şiddetle ilgili olmayan ya da Street Fighter gibi zaten Olimpiyatlarda da bulunan dövüş sanatlarıyla ilgili olan oyunlar da var.

İtirazlara rağmen oyun şirketleri ve ligler henüz pes etmiş değil. 150’den fazla espor ve video oyun temsilcisi durumu tartışmak için haziranda bir Olimpiyat Esporları Forum’una üşüştü. Bu çabanın en önemli sebeplerinden biri ise video oyunlarının resmi olarak Olimpiyatlarda yer almasının daha çok sponsorluk ve tanıtım gibi getirilerinin olması.

Sıradaki Olimpiyat Oyunları 2020’de Tokyo’da gerçekleşecek. Esporun ise henüz orada yeri yok gibi gözüküyor.

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor…