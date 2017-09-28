Assassin’s Creed: Origins için Antik Mısır keşif turu!

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Ubisoft, oyuncuların Eski Mısır’ın farklı manzaralarını keşfedebileceği ve zengin geçmişi hakkında bilgi edinebileceği Assassin’s Creed: Antik Mısır Keşif Turu adlı yeni Assassin’s Creed® Origins oyun modunu duyurdu.

Keşif Turu, 2018 başında tüm Assassin’s Creed Origins sahiplerine ücretsiz bir güncelleme olacak.

Bu özel modda oyuncular, savaş, öykü ya da zaman kısıtlaması olmadan Assassin’s Creed Origins’teki Eski Mısır’ın interaktif 3D rekreasyonunda ücretsiz dolaşabilirler. İskenderiye’den Memphis’e, Nil Deltası’ndan Büyük Kum Denizi’ne, Giza Platosu’ndan Faiyum Oasis’e, oyuncular daha önce hiç olmadığı gibi Antik Mısır’nın zengin tarihinde gezinebilirler. Keşif Turu, Büyük Piramitler, mumyalama, Kleopatra’nın hayatı gibi Ptolemaik Mısır’ın farklı bir yönüne odaklanan tarihçiler ve Mısırbilimcilerin küratörlüğünde onlarca rehberli tur sunacak.

“Başından beri Assassin’s Creed serisi Üçüncü Haçlı Seferi’nden İtalyan Rönesansı’na kadar tarihteki en önemli anları keşfetti ve bu yıl da Antik Mısır olacak” diyor Assassin’s Creed Origins’in Yaratıcı Direktörü Jean Guesdon. “Özellikle bir video oyunu yoluyla gerçekleştirilen etkileşimli deneyimle, Antik Mısır’ın inanılmaz tarihi hakkında daha fazla bilgi edinmeleri adına insanlar için oluşturulmuş olan bir eğitim modu olan Assassin’s Creed: Antik Mısır Keşif Turunu sunmak hayalimizdi.”

Assassin’s Creed Origins 27 Ekim 2017’de konsollar ve Windows PC için satışa sunulacak.

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