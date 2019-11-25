ASUS RT-AX88U Router, “Wi-Fi CERTIFIED 6” onayı aldı

ASUS, RT-AX88U router modeline Wi-Fi Alliance® tarafından Wi-Fi CERTIFIED 6™ unvanı verildiğini duyurdu. Bu endüstri standardı sertifikasını alan ilk ev tipi WiFi router’lardan biri olan RT-AX88U, en son WiFi 6 teknolojisinin tüm avantajlarını güvenilir bir şekilde sunarak kullanıcılara en iyi ev ağı deneyimini yaşatıyor.

WiFi 6’nın sunduğu avantajlar arasında, WiFi 5 (802.11ac) çift bant router’lara göre 2,3 kata kadar daha yüksek veri aktarım hızları ve 4 kata kadar daha geniş kapasite yer alıyor. Son yıllarda bağlantılı cihazların sayısının artmasıyla birlikte yoğunlaşan ağlarda gelişmeler ve optimizasyonlar ile birlikte cihazlarda daha iyi pil ömrü gibi ekstra yararlar da sunuluyor.

ÖNEMLİ NOKTALAR

• Wi-Fi Alliance®, ASUS RT-AX88U router’a Wi-Fi CERTIFIED 6™ unvanını verdi.

• Wi-Fi CERTIFIED 6 onayını alan ilk ev tipi WiFi router’lardan biri olan RT-AX88U, WiFi 6 teknolojisinin tüm avantajlarını güvenilir bir şekilde sunabiliyor.

• WiFi 6, WiFi 5’e göre 2,3 kata kadar daha yüksek hız ve 4 kat daha geniş kapasite sunuyor. Yoğun ağ ortamlarında daha iyi performans ve gelişmiş pil ömrü sağlıyor.

ASUS RT-AX88U, Wi-Fi Alliance’tan Wi-Fi CERTIFIED 6 onayını almak için bir dizi sıkı testten geçirildi. WPA3 ve OFDMA aktarımları için değerlendirmeler yapıldı. Alınan sertifika RT-AX88U’nun en yeni WPA3 güvenlik protokolüne ve Wi-Fi Agile Multiband™ destek verdiğini de gösteriyor. WPA3 sayesinde cihazlar ağlara güvenli bir şekilde bağlanıyor. Wi-Fi Agile Multiband™ ise kaynaklardan daha iyi yararlanılmasını sağlayarak RT-AX88U’nun değişken ağ koşullarında yüksek kaliteli bağlantı sunmasını sağlıyor.